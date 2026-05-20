東出昌大、YouTube休止の真相「生きてる実感を失うから」再開の可能性にも言及
俳優の東出昌大が、18日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#3に出演。YouTube休止の真相を告白した。
【動画】長髪＆ひげ…現地調達の鹿をワイルドに味わう東出昌大
#3ゲストには、競泳選手の瀬戸大也と、プロボクサーの那須川天心が登場した。
激しい雨が降る中、山歩きへ向けておにぎりを握りながら準備を進める3人。那須川から「東出さん、YouTube辞めたんですか？」と問われた東出は、「いま休止って言っているけど、再開の目処は特にない」と答えた。続けて「普通に生活（の動画）だったんですけど、ここで飯作るのが定番になって。でも生活って普通にラーメン食いに行く日もあれば回転寿司の日もあったのに、『飯（動画用）作んないと』みたいなのが、生活じゃねえなと思って休みました」と、休止の真相を明かたた。
さらに、「たぶん生活って暇つぶし」「お金があったらそのお金を使って暇をつぶすわけで。でも暇をつぶせないくらい忙しくなっちゃうと意味ないから。生きている実感を失うから…」と語り、自身が大切にしている“生活”のあり方についての価値観を告白した。
同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。
【動画】長髪＆ひげ…現地調達の鹿をワイルドに味わう東出昌大
#3ゲストには、競泳選手の瀬戸大也と、プロボクサーの那須川天心が登場した。
激しい雨が降る中、山歩きへ向けておにぎりを握りながら準備を進める3人。那須川から「東出さん、YouTube辞めたんですか？」と問われた東出は、「いま休止って言っているけど、再開の目処は特にない」と答えた。続けて「普通に生活（の動画）だったんですけど、ここで飯作るのが定番になって。でも生活って普通にラーメン食いに行く日もあれば回転寿司の日もあったのに、『飯（動画用）作んないと』みたいなのが、生活じゃねえなと思って休みました」と、休止の真相を明かたた。
同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。