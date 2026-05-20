FRUITS ZIPPER櫻井優衣、花柄フリル衣装で美脚披露 軽やかステップのランウェイで会場釘付け【サツコレ2026SS】
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、17日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)に登場した。
【写真】スラリ美脚でランウェイを闊歩した櫻井優衣
RESEXXYのステージに登場した櫻井は、白地に爽やかな青い小花柄が散りばめられたフリル仕様のセットアップを着用。アメリカンスリーブのトップスとショートパンツの組み合わせが彼女の持ち前のキュートさをより一層引き立て、軽やかなステップでランウェイを歩く姿が会場の視線を釘付けにした。
24回目の開催となった今回は、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』(略称:『オキコレ2026』)との共通テーマとして「STARLIGHT」を掲げ、多様な個性と価値観が共鳴することで生まれる“新たな創造”をファッションで表現。多彩な演出とともに、140人以上の豪華出演者による約5時間におよぶ充実のステージを展開した。
【写真】スラリ美脚でランウェイを闊歩した櫻井優衣
RESEXXYのステージに登場した櫻井は、白地に爽やかな青い小花柄が散りばめられたフリル仕様のセットアップを着用。アメリカンスリーブのトップスとショートパンツの組み合わせが彼女の持ち前のキュートさをより一層引き立て、軽やかなステップでランウェイを歩く姿が会場の視線を釘付けにした。