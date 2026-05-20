グーグルは、法人向けサービス「Google Workspace」向けに、AIを活用した新たな画像作成・編集アプリ「Google Pics」を発表した。最新の「Nano Banana」をベースに開発されている。本日から一部のテストユーザーに提供が開始された。

Google Picsは、ユーザーが思い描いた通りの画像を正確に作成・編集できるツールとして開発された。これまでの画像生成AIでは、一部だけを修正したい場合、最初からやり直す必要があった。Google Picsは、こうした課題を解決し、直感的な操作を実現する。

機能として、画像内の特定要素だけを精密に選択して編集できるオブジェクト分割機能が提供される。画像の他の部分に影響を与えることなく、被写体を移動させたり、サイズを変更したりできる。セーターの色を変更するだけでなく、写っている犬を猫に変換するといった編集も可能。

トリミング

オブジェクトの削除

被写体のサイズ変更

画像内のテキストに対する編集や翻訳機能も用意。元のデザインやフォントスタイルを維持したまま、文字を直接書き換えたり、別の言語に翻訳したりできる。

プロンプトによるテキストの追加

これらの機能は、Google Workspaceに統合される。まずはスライドやドライブに導入され、作業中のアプリ内で直接画像が編集できるようになる。さらに、共有キャンバス機能により、複数人で同時に同じ画像を編集できるようになる。

Google Picsは、本日から限られたテスター向けに提供が開始された。今夏には、Google AI ProおよびUltraのサブスクリプション登録者に向けて世界規模で展開される予定。あわせて、Google Workspace向けにもプレビュー版が提供される。