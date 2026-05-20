Google I/O 2026において、AI開発の新たなパラダイムシフトとなるプラットフォームとツールのアップデートが発表された。その中核となるのが、エージェントファーストの開発プラットフォーム「Google Antigravity」の進化である。

これまで開発者を支援するAIツールは、主に記述を補助するものだった。しかし、Google Antigravityの進化により、AIはユーザーの「行動」を支援するエージェントへと発展を遂げている。このエージェントの力によって、誰もがビルダー（開発者）になれる環境が実現したとされる。

Google Antigravityの進化と併せて、エージェント主導の未来（エージェンティック・フューチャー）を構築するための各種ツールの包括的なアップデートも発表されている。

開発者向けの新たなツールとして、より強力なGemini APIが提供されるほか、あらゆるアイデアを形にするため、新たにネイティブAndroidの「バイブコーディング（vibe coding）」のサポートが導入される。さらに、Google Workspaceとの統合や、AI Studioモバイルアプリの展開なども発表されている。

これらの革新的なプラットフォームと開発ツール群の進化により、開発者の利便性が向上し、アイデアを具現化しやすい環境が整備されている。