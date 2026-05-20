村上宗隆に早くも“流出危機”論 “1億ドル契約”を与えたことがない球団会長に地元記者が警告「太刀打ちできなくなる」「高騰する前に契約延長を」
爆上がりする村上の評価。ホワイトソックスはどう動くか(C)Getty Images
現在、ア・リーグトップの本塁打17本を記録するなど、その長打力が話題となっているホワイトソックスの村上宗隆。開幕から間もなく、メジャー屈指の注目株として扱われることとなった日本人ルーキーに対し、地元メディアでは早くも他球団への流出を懸念し、対応策としての持論が繰り広げられている。
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『CHICAGO SUN TIMES』のゴードン・エデス記者は、現地時間5月18日の特集記事において、ホワイトソックスが前日まで3連戦を戦っていたカブスについて、今後、村上獲得に動くとの予想を展開している。
村上はカブスとの3連戦で2本塁打を含む4安打、3打点を記録した。そのパフォーマンスから、エデス氏は村上がカブスの“標的”となることを不安視し、「もしホワイトソックスがまだムネタカ・ムラカミとの契約延長交渉を始めていないのであれば、昨日にでも動き出すべきだった」などと訴える。
さらに、村上がチームを地区上位に押し上げた原動力であると評し、「ホワイトソックスを再び注目されるチームへと変貌させた、疑いようのない“変革の存在”だ」と強調。続けて、「球団が先手を打って早期に契約延長をまとめなければ、昨オフに球界全体が見逃したことで、ホワイトソックスが2年3500万ドルという破格の条件で獲得できたこの選手を巡り、次なる大型争奪戦を迎えることになる」などと見通している。
またエデス氏は、チーム側への対応にも言及し、「ホワイトソックス会長のジェリー・ラインズドルフは、90歳を迎えるまで球団選手に1億ドル契約を与えたことがない人物だ。しかし、全盛期へと差しかかっている26歳のスター、ムラカミを引き留めるには、その金額を大きく上回る契約が必要になるだろう」と指摘。
一方で、村上の三振率の高さなどを挙げ、不調の時期が訪れる可能性もあると指摘し、「慎重を期すなら、シーズン終了まで様子を見るという判断もあり得る」と説きながらも、「しかし、ムラカミが40本塁打以上を放ち、代理人側が昨オフに求めていた、あるいはそれ以上の大型契約を要求してきた場合、ホワイトソックスは資金面で太刀打ちできなくなると見る関係者もいる」との見解を示す。
エデス氏はその上で、「だからこそ、球団が支払える範囲を超えて価格が高騰する前に、今のうちに契約延長を成立させる必要があるのだ」などと、思いのたけを綴っている。
ルーキーシーズンながらも、村上のバッティングによるインパクトは絶大。それ故、若き日本人スラッガーはグラウンド内外において、さまざまな話題を巻き起こす存在となっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]