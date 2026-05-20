村上宗隆に早くも“流出危機”論　“1億ドル契約”を与えたことがない球団会長に地元記者が警告「太刀打ちできなくなる」「高騰する前に契約延長を」

爆上がりする村上の評価。ホワイトソックスはどう動くか(C)Getty Images

現在、ア・リーグトップの本塁打17本を記録するなど、その長打力が話題となっているホワイトソックスの村上宗隆。開幕から間もなく、メジャー屈指の注目株として扱われることとなった日本人ルーキーに対し、地元メディアでは早くも他球団への流出を懸念し、対応策としての持論が繰り広げられている。

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『CHICAGO SUN TIMES』のゴードン・エデス記者は、現地時間5月18日の特集記事において、ホワイトソックスが前日まで3連戦を戦っていたカブスについて、今後、村上獲得に動くとの予想を展開している。

村上はカブスとの3連戦で2本塁打を含む4安打、3打点を記録した。そのパフォーマンスから、エデス氏は村上がカブスの“標的”となることを不安視し、「もしホワイトソックスがまだムネタカ・ムラカミとの契約延長交渉を始めていないのであれば、昨日にでも動き出すべきだった」などと訴える。

さらに、村上がチームを地区上位に押し上げた原動力であると評し、「ホワイトソックスを再び注目されるチームへと変貌させた、疑いようのない“変革の存在”だ」と強調。続けて、「球団が先手を打って早期に契約延長をまとめなければ、昨オフに球界全体が見逃したことで、ホワイトソックスが2年3500万ドルという破格の条件で獲得できたこの選手を巡り、次なる大型争奪戦を迎えることになる」などと見通している。