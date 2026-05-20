幼い2人の娘を連れての電車移動。夏の車内は冷房がよく効いている。

【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…

娘たちが冷えないように母親が色々試みていると、正面の席に座っていた女性客が......。

京都府在住の50代女性（投稿時）、「女児の母」さんの体験談。

＜女児の母さんからのおたより＞

20年ほど前の夏のJR西日本車内での出来事です。

当時1歳の娘を右手に抱いて、反対側で私にもたれかかって寝ている3歳の娘を左手で支えながら座っていました。

車内の冷房温度が低く、ノースリーブの娘たちが風邪を引くのではと気になり何かでカバーしたかったのですが身動きが取れず、手元の小さな子供のタオルやカバン、手で冷気を防いでいました。

向かいの席に座っていた女性客が

尼崎駅だったと思います。停車する直前に向かいの席に座っていた20代後半の女性が「掛けてあげて下さい」とスポーツタオルを置いて降りて行かれました。

そのタオルのお陰で子供をしっかりと冷気から守ることが出来ました。

以来乗車する際はそのタオルを持って乗っていましたが、会えることはなく時間が過ぎました。

大きくなった娘たちにあの時の話を幾度となく話しています。

当時必死に子育てしていた大変な毎日の中で、あの時の優しさは本当に嬉しかったです。

ここで感謝をお伝え出来ればと投稿しました。あの時は本当に有り難う御座いました



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