高市首相側が、今年の衆議院選挙などで他の候補を中傷する動画を投稿したとする週刊誌報道をめぐり、動画作成に関わったとされる男性が、高市首相の秘書とオンラインで会議をしたなどと証言しました。

高市首相は19日、改めて「私自身も秘書も会ったことはない」と強調しました。

■一部週刊誌で“高市陣営が他候補の中傷動画投稿”

首脳会談のため韓国へと出発する前、高市首相が記者から問われたのは“中傷動画報道”についてでした。

高市首相

「他候補を誹謗中傷するですとか、そういったことについては私どもの事務所から発信をしたり、動画を作成したりということは一切ございません。行ってまいります」

報道内容を改めて否定しました。

高市首相は今年2月の衆議院選挙や、去年10月、自民党の新しいリーダーに選ばれることになった総裁選挙において、自身の陣営が他の候補を中傷する動画を投稿したと一部週刊誌で報じられています。

■“中傷動画作成”男性 ネット番組での証言は…

こうしたなか、動画作成に関わったとされる男性が18日、ネット番組に出演。中傷動画を投稿した経緯、高市陣営との関係、そして“過去の騒動”などについて証言しました。

まず、中傷動画を投稿した経緯について。男性は高市首相の秘書とやりとりして実施したと証言。ただ…。

“中傷動画作成”男性

「依頼という形ではなかったです。私自身がこういう動画を作った方が高市陣営にとってプラスになるだろうと思って、私が自ら主導してやったことです」

男性は、高市首相側から中傷動画投稿の具体的な指示は受けていないとしています。

■高市首相、繰り返し関与を否定

報道が出て以降、高市首相は繰り返し関与を否定しています。

高市首相（今月8日）

「他の候補に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信するといったことは一切行っていないという報告を受けております」

高市首相（今月13日）

「私自身が関わっているということは一切ありません」

次に、高市陣営との関係について、男性は次のように証言しました。

“中傷動画作成”男性

「（高市首相の）秘書とやりとりさせていただいて。直接お会いしたことはございません。共通の知り合いを介して知り合いました。そこからオンライン会議等をやらせていただいた」

高市首相の秘書とは、オンラインでやりとりしたことはあるものの、直接会ったことはないといいます。

19日、高市首相は秘書と男性の間でオンライン上のやりとりがあったかについて、「私に聞かれてもわかりません」と述べるにとどめています。

■男性「サナエトークン」設計開発の責任者と発言

また、男性は番組内で、高市首相に関する“過去の騒動”についての発言も。

“中傷動画作成”男性

「サナエトークンの設計開発の責任者は私です」

中傷動画を作成したという男性は、高市早苗首相の名前を冠した暗号資産、サナエトークンの開発責任者でもあったというのです。

■サナエトークン“承認を得ていないもの”と指摘

サナエトークンをめぐっても、高市首相は先月の国会で次のように述べていました。

高市首相（先月）

「サナエトークンという名称の暗号資産が発行され、取引がなされるということについて説明を受けておらず、承認もしていないということです。サナエトークンという暗号資産の発行及び取引には関与をしておりません」

高市首相は関与を否定していて、自身のXでもサナエトークンは承認を得ていないものだと指摘していました。

これまで男性について「自身も秘書も面識のない方」と答弁などで説明していた高市首相は19日、次のように話しました。

高市首相

「お会いしたことはない、私自身も秘書もお会いしたことのない方でございます。お名前も確認をいたしました。答弁の整合性というのはしっかりあると思います」

（5月19日放送『news zero』より）