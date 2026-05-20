35度でも溶けにくい！？夏の手土産にしたい♡メリーチョコレートの新作「シュガーコートミルフィーユ」

夏になると、「チョコレートは溶けるから持ち歩きにくい…」と感じたことはありませんか？そんな悩みを解決してくれる新感覚スイーツが、メリーチョコレートから登場しました♡ 今回発売される「シュガーコートミルフィーユ」は、なんと35度でも溶けにくい“夏仕様”のミルフィーユ。サクサク食感はそのままに、常温でも持ち運びしやすく、帰省やおでかけ、女子会の差し入れにもぴったりなんです。さらに、冷やすことで食感が変化するという楽しみ方も。暑い季節でもチョコスイーツを思いきり楽しみたい方に、この夏注目してほしい新作をご紹介します。

“35度でも溶けにくい”新発想！夏でも楽しめるチョコスイーツ

価格：1,296円／10個入

「シュガーコートミルフィーユ」の最大の魅力は、暑い季節でも溶けにくいこと。独自のシュガーコート製法を採用することで、夏場でも持ち歩きやすく、手土産やギフトにも選びやすいスイーツになっています。

暑さでチョコを避けがちな季節でも、気軽に楽しめるのがうれしいポイントです。

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144層のサクサク食感♡メリーならではの贅沢ミルフィーユ

ベースになっているのは、メリーチョコレートで人気のミルフィーユ。144層に重ねられたパイ生地のサクサク感と、なめらかなクリームの組み合わせが絶妙なんです。

ひと口食べるたびに軽やかな食感が広がり、ついもうひとつ食べたくなるおいしさ。見た目も上品で、大人女子のおやつタイムをちょっと特別にしてくれますよ。

冷やして“シャリッ”♡夏にぴったりの楽しみ方にも注目

おすすめは、冷蔵庫でしっかり冷やして食べること。シュガーコート部分がシャリッとした食感に変化し、より爽やかな味わいが楽しめます。

フレーバーは、爽やかな酸味が広がる「レモン」と、すっきりした後味の「カカオ」の2種類。暑い日のリフレッシュスイーツとしてもぴったりです。

この夏は、“溶けにくいチョコ”という新しい選択肢で、いつものおやつ時間をアップデートしてみませんか？

持ち歩きしやすく、見た目もかわいい「シュガーコートミルフィーユ」は、自分へのご褒美にはもちろん、センスのいい夏の手土産としても活躍してくれそう。