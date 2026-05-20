兵庫県たつの市の住宅で74歳と52歳の母娘が血を流して倒れているのが見つかり、死亡しました。遺体には刺し傷があり、警察は殺人事件の可能性があるとみて捜査しています。

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ブルーシートが、白い一軒家を囲うように張られています。

規制線が張られ、多くの警察官の姿がありました。

兵庫県たつの市で、この住宅に住む母親の田中澄恵さん（74）と娘の田中千尋さん（52）の2人が血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。

近隣住民

「2人亡くなったとは聞いたんだけど、びっくり」

凶器とみられるものは、見つかっていないということです。

■1人は玄関付近に、もう1人は廊下に…

記者

「現場にはブルーシートがかけられていて、中の様子は確認できませんが、現場の鑑識作業が続いています」

19日、遺体がみつかったのは、兵庫県たつの市の住宅です。現場は、JR播磨新宮駅から南に1キロほど離れた山間部に位置する場所です。

警察によりますと、親子の知人から交番に「連絡がとれない」と相談があり、警察官が安否確認のため、住宅を訪ねたところ、室内で女性2人が意識不明の状態で血を流して倒れているのを発見しました。

1人は1階の玄関付近に、もう1人は廊下にあおむけで倒れていて、その場で死亡が確認されました。

■凶器とみられるものは見つからず

そして身元は、母親の田中澄恵さん（74）、娘の田中千尋さん（52）と19日夜に判明しました。

2人の遺体には、刃物によるものとみられる刺し傷があったということです。

また、周囲では凶器とみられるものは見つかっておらず、玄関のドアに鍵はかかっていなかったということです。近隣住民は…

近隣住民

「6時ごろ帰ってきたらお巡りさんいるって言われたから、それで気づいて。帰ってきたころには、この状況だった」

■“何者かに殺害された可能性がある”

母親の田中澄恵さんと知り合いだという人は…

澄恵さんと知り合い

「（Q．会ったことある？）しょっちゅう会います。会ったらお話しして、『最近はどう？』『なにしてる？』とか。いろいろと悩み事もあったみたい。（Q．最後に会ったのは？）4月の末くらいにお会いして、話しました。穏やかで怒ることもないし、おっとり穏やか」

「（Q．ずっと2人で住んでる？）家建てたときはご主人いたのかな。（Q．ご主人、前に亡くなった？）だいぶ前かな。ご主人亡くなって、下の子は病院入って。上の子は家庭あってだと思うから、2人だと思う」

警察は、2人が何者かに殺害された可能性があるとみて捜査しています。

（5月19日放送『news zero』より）