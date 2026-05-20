【フェンシング】歴史的快挙！上野優佳が上海GPで“自身初”の銀メダルを獲得！強豪イタリア勢を撃破し、世界最高峰の舞台で堂々の表彰台へ

日本フェンシング界のエースが、中国・上海の地で新たな歴史の扉をこじ開けました！

現地時間2026年5月17日（日）、中国・上海で開催されたフェンシング女子フルーレ・ワールドカップGP（グランプリ）大会において、世界ランキング4位の上野優佳選手（エア・ウォーター株式会社）が見事、銀メダルを獲得いたしました。

最高峰の格付けであるグランプリ大会でのメダル獲得は、上野選手にとって自身初の快挙。苦しいシーズン終盤を乗り越え、世界の頂点へと手をかけた興奮の戦いぶりをレポートします。

現地時間2026年5月17日（日）、中国・上海で開催された女子フルーレ・ワールドカップGP大会において、上野優佳選手が銀メダルを獲得いたしました。



銀メダルを獲得した上野優佳選手。



表彰台での上野優佳選手（左）

今大会を世界ランキング4位で迎えた上野選手は、準々決勝で竹山柚葉選手に11-10で勝利。続く準決勝ではCRISTINO Anna（イタリア）を13-11で退け、決勝ではBATINI Martina（イタリア）に11-15で惜敗し、銀メダルを獲得しました。

なお、GP大会におけるメダル獲得は、自身初の快挙となりました。



選手紹介前に車から登場。



選手紹介（右：上野優佳選手）



相手に攻撃を仕掛ける上野優佳選手（右）

(C)（公社）日本フェンシング協会

■選手コメント

上野優佳（エア・ウォーター株式会社）

「12月にメダルを獲得して以降、自分らしいフェンシングがなかなかできず、結果にも苦しんでいました。そんな中、今回シーズン最後のグランプリ大会で2位という結果を残せたことをとても嬉しく思います。優勝まであと一歩届かなかった悔しさはありますが、アジア選手権、そして世界選手権に向けて自信につながる良い試合ができたと感じています。遅くまで応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました。」

グランプリ大会での自身初メダル、本当におめでとうございます！12月以降の不調に苦しんでいたとは裏腹に、準々決勝の1点差をモノにする精神力、そしてイタリアの強豪を次々と圧倒する姿はまさに日本の絶対的エースそのものでした。優勝にあと一歩届かなかった悔しさは、きっと次のアジア選手権、世界選手権で「金メダル」という最高の形で爆発させてくれるはず。世界を揺るがす上野選手の挑戦を、みんなで全力で追いかけていきましょう！