先行公開は大ヒット！

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）のりくりゅうペアが都内で引退会見を行った4月28日の会見中、集まった報道陣の目に飛び込んできたのは、二人の背後に置かれたボードに書かれた名称だった。

【写真を見る】あの雄姿がスクリーンに蘇る！ 伝説地なったスターを再び！

《木下グループ》

《映画『マイケル』6.12》

「木下グループは2人が所属するハウスメーカー・木下工務店などを傘下に持つ持株会社の名称です。そして『マイケル』は、グループ傘下の映画会社・キノフィルムズが配給する世界的スーパースター、マイケル・ジャクソンの自伝的映画。話題性抜群の会見でアピールすることにしたようです」（映画担当記者）

同作ではマイケルの生い立ちから、1960年代に兄弟たちと結成した伝説のアイドルグループ「ジャクソン5」への参加。そして1980年代後半に行われた自身初のワールドツアー「バッド・ワールド・ツアー」までの軌跡を描くという。

大ヒットは確実？（公式HPより）

英バンド、クイーンのボーカルだったフレディ・マーキュリーの自伝的映画で、日本で135億円、世界では9億365万ドル（約1427億円）の興行収入を記録する大ヒット作となった「ボヘミアン・ラプソディ」（2018年）を手がけた、グレアム・キング氏（64）らが製作に名を連ねている。

日本よりもひと足先、4月24日から北米と82の国と地域で公開されるや、全世界合計で2億1740万ドル（343億円）という、伝記映画史上歴代ナンバーワンとなるオープニング成績を記録する大ヒットスタートとなった。

「主演をつとめているのは、マイケルの甥にあたる歌手でダンサーのジャファー・ジャクソン（29）。マイケルの兄、ジャーメイン氏（71）の息子です。ほぼ演技経験はありませんが、予告編を見ると、マイケルの生き写しのようなビジュアルやしぐさで話題を呼んでいました。さらに、マイケルの代表曲でもある『ビリー・ジーン』『今夜はビート・イット』などのライブパフォーマンスも忠実に再現。クイーンの伝説のライブを再現した『ボヘミアン・ラプソディ』のような、ライブフィルム的要素も満載です。マイケルを知らない世代が見ると『こんなに凄いスターがいたのか！』と驚かされるのでは」（同前）

マイケルの甥が…

日本公開前ながら、大手映画情報サイト「映画.com」には海外で鑑賞したと思われるユーザーからのレビューが寄せられている。その多くは、

《Jaafar Jacksonのダンスにも感激！》

《ジャファー・ジャクソンのダンスと歌のパフォーマンスの高さに圧倒されました！》

《卓越したダンス振付、音楽シーンとパフォーマンスが、視覚的な魅力と迫力を生み出していました》

など、ジャファーの演技を絶賛するものだった。

「『ボヘミアン・ラプソディ』は、フレディの知られざるエピソードも多く盛り込まれ、彼の性的嗜好にも深く踏み込んでいました。マイケルも、ジャクソン5時代からの父親との確執、外見に自信を持てず整形手術を繰り返したこと、小児性愛疑惑など、その生涯については広く知られています。スーパースターが抱えていた負の側面というか、表からは見えなかった部分をどう描くのか、自伝的映画のヒットを決める要因はそこにあるような気がします」（映画業界関係者）

というのも、実は同作、当初完成した段階で内容にクレームが入り、大きく変更を加えたことで、公開が1年延期されたという。

「当初はマイケルに対する児童性的虐待疑惑に焦点を当てた内容となる予定だったそうです。しかし、実際の告発者たちとマイケル・ジャクソン財団の和解内容に《今後、商業作品でこの問題を扱わない》という条項が含まれていたことが判明。内容変更を余儀なくされ、大量の撮り直しが必要になった。そのため、アントワーン・フークア監督やプロデューサーのキング氏には多額の追加報酬が支払われましたが、その費用は同財団が負担したそうです」（同前）

続編も!?

マイケルは1987年9月27日の横浜スタジアム公演で初来日を果たすと、日本でもその人気が爆発。09年6月に急死したが、同年7月から開催予定だったツアーのリハーサルをもとにしたドキュメンタリー映画「マイケル・ジャクソン THIS IS IT」が同年10月に公開された。

日本では興収52億円、世界では2.6億ドル（約410億円）のヒットを記録しただけに、「マイケル」の日本でのヒットも大いに期待される。

「今年公開された洋画では『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が興収60億円ほどを記録しナンバー1です。『マイケル』はおそらく、その数字を超えるのでは。そうなれば、キノフィルムズの配給作品ではナンバー1のヒット作となります。また、マイケルの生涯をたどると、今作で描かれた後は、エルヴィス・プレスリーの娘であるリサ・マリー・プレスリーとの結婚・離婚など、ファンでなくても内幕を知りたいエピソードも多いので、早くも続編が期待されるところです」（同前）

デイリー新潮編集部