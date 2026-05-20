お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造の妻・まさみさんが１９日までにブログを更新。悩みを告白し、皮膚科を受診したことを明かした。

「ついにきた」というタイトルでブログをアップし、「４０歳過ぎてから急に無くなってきたの。前髪」とコメント。「私、髪の毛の量、多いタイプだからあんまり気にしなかったんだけど 最近、美容院に行く度に前髪増やしてもらっていたのにまた薄くなってきてるの」と告白した。

思い切って皮膚科を受診したところ「ホルモンの乱れが原因で 前髪、薄くなってるらしいって」と説明を受けたことを明かし、「要は老化ってことね」とショックを受けた様子でつづった

医師からは「更年期による影響を考慮した対策をした方がいいですよって言われて」といい「ストレスを溜めない」「シャンプーなどを変えてみる」などのアドバイスを受けたことを報告。「前よりも疲れやすくなったし肌にもシワ、シミ、たるみ いろんな悩み増えまくり やっぱり老いには勝てないね」と心境を吐露し、「でも子供たちはどんどんヤンチャになるし私も頑張らねば」と前向きな言葉で締めくくった。

２０１５年１２月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や、自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。