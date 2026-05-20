甲子園のスターだけが、ドラフト候補ではない。全国的な知名度はまだ高くなくても、プロのスカウトが熱視線を送る逸材は各地にいる。【西尾典文／野球ライター】

【写真】「高校生左腕ではトップクラス」とスカウトが唸る高岡第一・前田侑大選手の投球フォーム

夏の投球次第では上位指名の可能性も

今年は例年以上に高校生の上位候補が多いと見られている。中でも、常時150キロを超えるスピードと高い完成度を誇る織田翔希（横浜）、194cmの長身で投打に日本人離れしたスケールと将来性を備える菰田陽生（山梨学院）が双璧と見られている。また、昨年夏の甲子園優勝投手である末吉良丞（沖縄尚学）、同じ左腕で今年3月の選抜高校野球でチームを準優勝に導いた杉本真滉（智弁学園）を高く評価する球団も多いだろう。

夢の舞台には出ていないが…

今回は、そんな全国区の候補たちを追う存在として、甲子園未出場の逸材にスポットを当てる。

投手でまず注目したいのは、サウスポーの前田侑大（高岡第一）だ。昨年秋はフル回転の活躍でチームを北信越大会出場に導いている。ただ、準々決勝の日本文理戦を現地で見た際は、連投の影響もあってかストレートは140キロ前後。制球に安定感を欠き、チームは5対8で敗れた。

4月に行われたU18侍ジャパン候補の強化合宿で、前田の評価は一気に上がった。初日のシート打撃では打者8人から4三振を奪い、ストレートは筆者のスピードガンで最速147キロを計測。参加した投手の中で織田に次ぐ2番目の数字だった。さらに春の県大会では、球場表示で151キロをマークしている。この成長をNPBのスカウトも高く評価している。

「体はそれほど大きくないので（身長173cm）、ここまで出力が上がってきたのは正直驚きですね。数字だけでなくボールの強さもある。コントロールも悪くありません。選抜で見た杉本と比べてもストレートは遜色ないレベルにあると思います。高校生の左腕ではトップクラスでしょう」（セ・リーグ球団スカウト）

チームは春の県大会決勝で前田を温存して敗れ、北信越大会出場は逃した。貴重な左腕であることに変わりはなく、夏の投球次第では上位指名の可能性もありそうだ。

プレーに落ち着きが

右腕では、鈴木悠悟（中京）も見逃せない。前田と同じく、甲子園未出場ながらU18侍ジャパン候補に選ばれている投手だ。昨年は主戦投手を務め、春秋連続でチームを東海大会出場に導いた。U18侍ジャパン候補の強化合宿で行われたシート打撃でも、打者7人から3三振を奪う好投を見せている。打撃でも結果を残し、非凡なセンスを示した。

ストレートは140キロ台中盤と驚くような速さではないが、数字以上に勢いがあり、スライダー、スプリットの質も高校生とは思えないレベルにある。フィールディングや打撃など投げる以外のプレーも目立ち、U18侍ジャパン候補合宿を視察していたNPBのスカウトはこう話していた。

「とにかくセンスがありますね。体力面が強化されれば、まだまだ伸びると思います」

春の県大会では準々決勝で県内のライバルである県岐阜商に0対1で敗れ、3季連続となる東海大会出場は逃した。それでも、東海地区では最注目の選手となりそうだ。

野手では、内藤蒼（浦和学院・捕手）がこの春に評価を上げてきた。正捕手となったのは2年秋からだが、昨年秋の関東大会では2試合で7打数4安打と活躍。初戦の下妻一戦では見事な送球で盗塁も阻止している。

秋は6番、7番を打つことが多かったが、この春からは4番を任された。県大会4試合すべてで安打、打点を記録し、チームの優勝に大きく貢献。181cm、88kgの鍛えられた体格を生かした強肩強打は高校生でトップクラスで、スカウト陣からの評価も高い。

「秋はまだ少し経験不足に見えましたが、この春はだいぶプレーに落ち着きが出てきましたね。地肩の強さ、遠くへ飛ばす力は申し分ありません。パワーもありますが力任せではなく、状況に応じたプレーもできる。キャッチャーの素材として、高校生では全国でも上位だと思います」（パ・リーグ球団スカウト）

県内の最大のライバルで、選抜に出場した花咲徳栄にも強肩強打のキャッチャー、佐伯真聡がいる。夏も内藤、佐伯のプレーぶりに注目が集まることは間違いないだろう。

序列を大きく塗り替える舞台に

その他にも、秋から急成長した大型右腕の川島謙心（龍谷大平安）、公立校から現れた145キロ超の右腕・岡本翔斗（香里丘）、四国大会で好投した北添颯志（高知商）、春の県大会で150キロを計測した平田玲翔（大分商）ら、投手に好素材が多い。野手では抜群の守備力が光る高田瑛大（都城・遊撃手）、パワーが魅力の長山武蔵（日本ウェルネス沖縄・投手兼三塁手）といった選手も面白い存在だ。

高校生の評価は、夏に大きく変わる。甲子園に出場していない選手であっても、最後の夏に強烈なインパクトを残せば、一気にドラフト戦線の主役に浮上するケースは珍しくない。

今回名前を挙げた選手たちは、織田、菰田ら全国区の候補を追う存在になれるのか。ここに名前のない選手から新たな逸材が現れるのか。夏の大会は、高校生ドラフト候補の序列を大きく塗り替える舞台になりそうだ。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部