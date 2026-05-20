かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

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5月20日（水）は、たくろう、ドンデコルテ、とろサーモン久保田が来店。「M-1グランプリ2025」王者と準優勝の２組が、M-1後に起きた出来事を振り返り、半年間で溜まった不満を爆発させる。

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「M-1グランプリ2025」で人生が激変したたくろうとドンデコルテ。オープニングでは、そんな２組のM-1での名シーンを一同で振り返る。濱家から「改めて優勝できて良かったよね？」と声をかけられ、「ホンマに良かったです。一発で獲りきるのが理想やったので」と語るのは、たくろうのきむらバンド。

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そんなきむらバンドはM-1で優勝していなければ経験しなかった仕事として、10代の子たちが集まる大きなファッションイベントのオープニングアクトに出演した際のエピソードを披露。スタッフから「赤木さんがランウェイを歩き、きむらバンドが止めるみたいなくだりはどうでしょうか？」と提案されたきむらバンドは、「流れでできたらやります」と答えていたが、本番直前にそれがマストであることがわかり披露した結果、まさかの大スベリで、「肩を崩して帰った……」と明かした！？

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その時のことを「断る勇気も必要やったな」と振り返る赤木。きむらバンドは「今のところファイティングポーズをとる勇気が全くなくて。テレビの犬になりきろうと覚悟を決めてる」と現在の心境を。するとM-1 2017王者のとろサーモン久保田は、「やりたくないことをやっていったら自分自身が自分じゃなくなっていくのよ。目先だけで仕事いっぱいもらおうとしてたらいつの間にか“こんなんじゃかった”と気づいたときにはもう手遅れ。その時には芸事なんてなにもないよ」と語り、あまりにも重すぎる芸人論に濱家も「雷落としました今？」と驚きを隠せなかった。

続いて、赤木が昨年８月にファンの一般女性と結婚したことに話が及ぶと、きむらバンドは「声をかけたのは赤木らしい」と吐露。赤木は「劇場から電車で帰った最寄り駅でバッタリ会ったため、やりたい放題だった」と話し……。

そして山内は、久保田がかつて他のコンビに届いたファンレターを勝手に開けて電話していたことを暴露。さらに濱家もファンから山内に伝えてくれと言われたという“ある苦情”について語った。

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このほか、ドンデコルテはどの番組でも同じ質問を振られるという悩みを。小橋が「同じの喋ったら楽しくないし、違うの喋ったらスベるし」と吐露。銀次は「同じの喋ったら喋ったで、『同じの喋ったことあります』ってカンペで出されて、同じ質問をしてきた奴の責任はどうなんだ！？」と不満を爆発させる。

また、たくろうは番組の事前アンケートが多すぎると話し、できないモノマネを書いてしまったために起きた悲劇を明かす。かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。20日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。