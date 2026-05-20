・「ゴールデンウィークの定番ごはんは？」の結果は…

・1位 焼き肉 36%

・2位 バーベキュー 29%

・3位 カレー 19%

・4位 手巻き寿司 15%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「ゴールデンウィークの定番ごはんは？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ゴールデンウィークの定番ごはんは？」