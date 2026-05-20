「ゴールデンウィークの定番ごはんは？」＜回答数12,728票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第535回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ゴールデンウィークの定番ごはんは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ゴールデンウィークの定番ごはんは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お手軽手巻き寿司
【材料】（2人分）
ご飯(炊きたて) 1.5合分
作り置き甘酢(または市販のすし酢) 大さじ 4
焼きのり(手巻き用) 10~12枚
<卵焼き>
卵 1~1.5個
酒 小さじ 1
砂糖 小さじ 1
塩 小さじ 1/2
サラダ油 少々
タラコ 1腹
ウナギ蒲焼き(小) 1本
キュウリ 1/2本
納豆 1パック
ネギ(刻み) 大さじ 1
塩 少々
貝われ菜(またはスプラウト) 1/2~1パック
大葉 6~8枚
サニーレタス(またはサラダ菜) 2~4枚
白ゴマ 小さじ 1.5
練りワサビ 適量
マヨネーズ 適量
しょうゆ 適量
【下準備】
1、＜卵焼き＞の材料を混ぜ合わせる。卵焼き器を中火にかけ、サラダ油を薄くひいて卵液を流し込み、向こう側から巻き込んで、弱火で中までしっかり焼き、巻きすで巻いて、形を整えながら冷ます。冷めたらのりで巻きやすい大きさに切る。
2、タラコは斜め細切りにする。生が苦手ならサッと焼いて、斜め切りにする。
3、ウナギ蒲焼きは手巻きにしやすい長さの細切りにする。
4、キュウリは端を切り落とし、巻きやすい長さに切る。
5、納豆と刻みネギ、塩を軽く混ぜ合わせる。
6、貝われ菜は根元を切り落として、サッと洗い、大葉は軸を切っておく。サニーレタスは根元のかたい部分を取り、水洗いする。大きい場合は縦半分にする。
【作り方】
1、飯台を堅く絞った布巾でふき、炊きたてご飯をあける。作り置き甘酢を回しかけ、しゃもじで切るように混ぜ合わせる。飯台の中で酢飯を広げ、うちわ等であおいで手早く冷ます。酢飯や具を器に盛る。
2、手巻き用のりやサニーレタスに酢飯をのせ、白ゴマ、練りワサビ、マヨネーズなど、お好みの味つけで、お好みの材料を巻いて召し上がれ。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ゴールデンウィークの定番ごはんは？」さてみなさんの回答は…？
・「ゴールデンウィークの定番ごはんは？」の結果は…
・1位 焼き肉 36%
・2位 バーベキュー 29%
・3位 カレー 19%
・4位 手巻き寿司 15%
※小数点以下四捨五入
12,728票
・2位 バーベキュー 29%
・3位 カレー 19%
・4位 手巻き寿司 15%
※小数点以下四捨五入
12,728票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お手軽手巻き寿司
【材料】（2人分）
ご飯(炊きたて) 1.5合分
作り置き甘酢(または市販のすし酢) 大さじ 4
焼きのり(手巻き用) 10~12枚
<卵焼き>
卵 1~1.5個
酒 小さじ 1
砂糖 小さじ 1
塩 小さじ 1/2
サラダ油 少々
タラコ 1腹
ウナギ蒲焼き(小) 1本
キュウリ 1/2本
納豆 1パック
ネギ(刻み) 大さじ 1
塩 少々
貝われ菜(またはスプラウト) 1/2~1パック
大葉 6~8枚
サニーレタス(またはサラダ菜) 2~4枚
白ゴマ 小さじ 1.5
練りワサビ 適量
マヨネーズ 適量
しょうゆ 適量
【下準備】
1、＜卵焼き＞の材料を混ぜ合わせる。卵焼き器を中火にかけ、サラダ油を薄くひいて卵液を流し込み、向こう側から巻き込んで、弱火で中までしっかり焼き、巻きすで巻いて、形を整えながら冷ます。冷めたらのりで巻きやすい大きさに切る。
2、タラコは斜め細切りにする。生が苦手ならサッと焼いて、斜め切りにする。
3、ウナギ蒲焼きは手巻きにしやすい長さの細切りにする。
4、キュウリは端を切り落とし、巻きやすい長さに切る。
5、納豆と刻みネギ、塩を軽く混ぜ合わせる。
6、貝われ菜は根元を切り落として、サッと洗い、大葉は軸を切っておく。サニーレタスは根元のかたい部分を取り、水洗いする。大きい場合は縦半分にする。
【作り方】
1、飯台を堅く絞った布巾でふき、炊きたてご飯をあける。作り置き甘酢を回しかけ、しゃもじで切るように混ぜ合わせる。飯台の中で酢飯を広げ、うちわ等であおいで手早く冷ます。酢飯や具を器に盛る。
2、手巻き用のりやサニーレタスに酢飯をのせ、白ゴマ、練りワサビ、マヨネーズなど、お好みの味つけで、お好みの材料を巻いて召し上がれ。
(E・レシピ編集部)