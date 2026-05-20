U字工事の福田薫（48＝旧西那須野町、那須塩原市出身）益子卓郎（47＝旧黒羽町、現・大田原市出身）が19日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後8時）に出演。群馬・栃木、茨城の北関東3県の「新しい魅力SP」で、益子が宇都宮餃子が宮崎に敗れた“裏事情”？を激白した。

番組は、群馬、栃木、茨城を代表するタレントたちが、それぞれの県の魅力で競り合う「群馬・栃木・茨城の新しい魅力SP」として、群馬は藤岡市出身の中山秀征（58＝藤岡市出身）ら、茨城はU字工事ら、茨城は女優でタレントの磯山さやか（42＝茨城県鉾田市出身）らが出身地自慢でトークを展開した。

益子は、宇都宮名物のギョーザについて「宇都宮餃子ってすごい人気なんですけど、最近浜松餃子とか宮崎も出てきて」と宮崎の台頭に言及。「最近宮崎がすごい人気で」と宇都宮餃子の危機を訴えた。

益子は「宇都宮餃子会のおじさんたちいっぱい知り合いいるんですけど、宮崎餃子がぶわーって来た時に、宮崎の餃子協議会の偉い人がスゴイ美人なんです。可愛い人」と告白。「そしたら、宇都宮餃子会のおじさんたちがデレデレしちゃって。すごい交流会とかやっちゃって、ノウハウ全部教えて。翌年、宮崎が1位になってたんですよ」と暴露？した。

総務省家計調査のぎょうざ消費量のランキングでは、2010年まで宇都宮が15年連続1位の絶対的王者だった。しかし、2011年に浜松が宇都宮を抑えて日本一に。浜松と宇都宮が一進一退のデッドヒートが続いていたが、2021年に宮崎が初のトップに立った。その後の王者は22年宮崎、23年から浜松が3連覇しており、宇都宮は2019年の王座を最後に、20年以降は2位か3位に甘んじている。