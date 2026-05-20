「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」8巻が本日発売！ 色濃くなる卒寮・別れの色彩4月よりTVアニメ放送中の大学生青春ストーリー
【「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」8巻】 5月20日 発売 価格：880円
(C)塀（秋田書店）2020
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秋田書店は、マンガ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」の8巻を5月20日に発売する。価格は880円。
本作は酔うと大胆になる大学生・上伊那ぼたんと周囲の女子たちの関係を描いた作品。4月10日よりTVアニメが放送されている。
8巻では寮生同士の仲が深まっていくなか、来春に訪れる卒寮・別れの色彩が濃くなっていく。
表紙には薄着姿のぼたんが登場。各書店にて、特典ペーパーが配布される。
【「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」8巻あらすじ】
＼＼＼📕上伊那ぼたん8巻 書店特典ペーパーまとめ📕／／／- 『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』原作公式 (@kamiinabotan) May 7, 2026
おまたせしました！！！
5/20(水)発売の上伊那ぼたん8巻の特典ペーパー一覧を公開いたします！🥳🎊
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酔うと大胆になる大学生・上伊那ぼたんと人前で酔えない先輩・砺波いぶき。新入生も寮の生活に慣れて、寮生同士の仲が深まっていくなか、来春に訪れる卒寮・別れの色彩が濃くなっていき……!?
(C)塀（秋田書店）2020