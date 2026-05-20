【「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」8巻】 5月20日 発売 価格：880円

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秋田書店は、マンガ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」の8巻を5月20日に発売する。価格は880円。

本作は酔うと大胆になる大学生・上伊那ぼたんと周囲の女子たちの関係を描いた作品。4月10日よりTVアニメが放送されている。

8巻では寮生同士の仲が深まっていくなか、来春に訪れる卒寮・別れの色彩が濃くなっていく。

表紙には薄着姿のぼたんが登場。各書店にて、特典ペーパーが配布される。

【「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」8巻あらすじ】

酔うと大胆になる大学生・上伊那ぼたんと人前で酔えない先輩・砺波いぶき。新入生も寮の生活に慣れて、寮生同士の仲が深まっていくなか、来春に訪れる卒寮・別れの色彩が濃くなっていき……!?

(C)塀（秋田書店）2020

