志田未来「なぜ20年やり続けたんだろう」と感心！サンドMCの新番組で“笑撃映像”大連発

サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）がMCを務め、世界中の“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を次々と紹介する抱腹絶倒の映像バラエティ『サンドの世界笑撃映像社！』が、本日5月20日（水）に2時間スペシャルで放送される。

思わず声を上げてしまう爆笑ハプニング、予測不能な動物たちの行動、目を疑うようなミラクル、そして奇跡のスーパーセーブまで、笑って驚くことができる映像を怒涛の勢いで届けていくこの番組。

しかも、ただおもしろ動画を紹介するだけにとどまらず、世界で話題を呼んだバズり映像をヒントに番組オリジナルの笑撃映像も制作する。

サンドウィッチマンの後輩芸人・東京ホテイソンらが挑む体当たり企画に加え、小宮浩信（三四郎）や尾形貴弘（パンサー）らを巻き込んだドッキリ企画も実施。番組自ら“笑撃”を生み出していく。

さらに、鈴木京香主演の木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』との豪華コラボレーションも。

遠藤憲一、沢村一樹、皆川猿時らがドッキリ仕掛け人となり、黒島結菜＆宮世琉弥にまさかの仕掛けを敢行。はたして2人は、どんな反応を見せるのか？

スタジオには、オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』主演・宮舘涼太（Snow Man）、ドラマ『エラー』主演・志田未来と志田の母役を演じる榊原郁恵、哀川翔、吉村崇（平成ノブシコブシ）、堀田茜、東京ホテイソンと、世代を超えた豪華ゲストが集結し、水曜の夜に日本中を爆笑の渦へと巻き込む。

◆おバカで愛おしい映像大連発

番組では、世界各国で撮影された爆笑必至の映像が続々登場する。

料理のフランベ演出でスプリンクラーが作動し、楽しいパーティーが一瞬で水浸しになってしまうハプニングには、宮舘が「日頃から（料理で）フランベするんですけど、やっぱり天井には気をつけるようにしてます」と自身の経験からコメント。

続いて、鎖の上でバランスを取り続ける技を20年間磨き続けているという男性の映像を見た志田は、「すごい…なぜ20年やり続けたんだろう」と感心する。

そのほか、自宅のリビングに突然牛が迷い込む仰天映像や、結婚式の大事な場面にまさかの乱入者が現れる映像など、予測不能な展開にスタジオも大爆笑。

また、思わず拍手したくなる「奇跡のスーパーセーブ」も大きな見どころ。

危険にさらされた子どもや子犬を救う映像、水没寸前のドローンを男性が全力疾走でキャッチする映像など、ヒヤッとした直後に訪れる奇跡の救出劇が連発する。

さらに、急な雷の際にどこへ避難すべきかを実験で検証するほか、自宅でスマートフォンを充電する際に“置いてはいけない意外な場所”も明らかに。

これからの季節に気をつけたい、思わず誰かに話したくなる情報も満載だ。