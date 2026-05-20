「平成敗残兵すみれちゃん」10巻が本日発売！ ブイウーバー化で悩むすしカルマ表紙を飾るのもすしカルマ
【「平成敗残兵すみれちゃん」10巻】 5月20日 発売 価格：792円【「平成敗残兵すみれちゃん」10巻あらすじ】
善も悪も全部ありゅ！！！
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講談社は、マンガ「平成敗残兵すみれちゃん」の10巻を5月20日に発売する。価格は792円。
本作は元売れないアイドルの30代フリーター・東条すみれが、令和の世でリベンジを図る物語。里見U氏が「週刊ヤングマガジン」で連載している。
10巻ではすしカルマこと御手洗颯子がブイウーバー“恵方マキ”としてデビューすることになるもナイーブな心境になり、その背中をすみれが押すという展開が描かれる。
“痛み”を知ってるこのカラダだからこそ。勇気の価値はきっとあるはず！！
すみれの雑な提案により、ブイウーバー“恵方マキ”としてデビューする事になった御手洗颯子ことすしカルマ。戸惑う颯子をよそに、プロジェクトはよどみなく進行。デビューが現実味を帯びてきた事でナイーブになってしまう颯子だが、背中を押してくれたのはいつだって、他ならぬすみれだった。なお、すみれは後日チカンにチカンをして逮捕。帰らぬ（？）人となったーー。
善も悪も全部ありゅ！！！
情操教育にオススメすぎる第１０巻♪