プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第9節 ウェステルローとスタンダールの試合が、5月20日03:30にヘット・カイピエにて行われた。

ウェステルローは坂本 一彩（FW）、木村 誠二（DF）、ナチョ・フェリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはラフィキ・サイード（FW）、ティモシー・ヌカダ（FW）、アドナネ・アビド（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ウェステルローに所属するshunsuke saito（MF）はベンチからのスタートとなった。

12分に試合が動く。ウェステルローのドギュチャン・ハルポラット（MF）がゴールを決めてウェステルローが先制。

しかし、18分スタンダールが同点に追いつく。ティモシー・ヌカダ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに41分スタンダールが逆転。ラフィキ・サイード（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とスタンダールがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。スタンダールが1-2で勝利した。

なお、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し80分までプレーした。木村 誠二（DF）はフル出場した。45+2分にイエローカードを受けている。shunsuke saito（MF）は63分から交代で出場した。

2026-05-20 05:40:28 更新