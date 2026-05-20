美人ゴルファーのユ・ヒョンジュ、“めりはり”際立つ艶やかドレス姿　女優さながらの美貌に反響

韓国女子ゴルファーのユ・ヒョンジュが、フィールド上の姿とは打って変わった魅力を発散している。

【写真】ユ・ヒョンジュ、ド迫力のピタピタウェア

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「本格的なゴルフシーズンの5月に素敵な方々と一緒に過ごせて、さらに感謝の気持ちが湧くゴルフイベントでした」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とあるイベント会場でエレガントなたたずまいを見せるユ・ヒョンジュが写っている。艶やかな黒髪のストレートを胸元まで垂らし、ネイビーのドレスを着用してカメラに微笑んでいる。

光沢感のあるドレスでメリハリ感のあるプロポーションを披露し、普段のゴルフウェア姿とは異なる成熟した雰囲気を醸したユ・ヒョンジュ。女優さながらのビジュアルの良さも相まって、同僚ゴルファーやファンから多くのコメントが寄せられていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

ユ・ヒョンジュは1994年2月28日生まれの32歳。2004年にゴルフを始め、2011年にKLPGAへ入会。ツアー屈指の美貌とフィジカルを兼ね備えた選手として人気が高い。2025年シーズンは韓国女子ツアーの来季シード順位戦予選A組を3位で通過したものの、本選では通算3オーバーの89位に終わり、シード権獲得はならなかった。