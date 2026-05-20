「平安Ｓ・Ｇ３」（２３日、京都）

押して行っての先行策も１１着。ロードクロンヌにとって自身初の２桁着順に終わった前走のフェブラリーＳ。だが、敗戦のショックはない。敗因を分析し、気持ちはすでに前を向いている。四位師は「この馬本来の形ではなかったですね。できれば他の馬が行って、それを追う形が良かった。最後は止まりましたが、あれも経験になると思う」と振り返った。

巻き返しの舞台は、２走前のプロキオンＳでＪＲＡ重賞初制覇を飾った京都。放牧で英気を養って帰厩すると、１週前の栗東ＣＷでは主戦の横山和を背に長めからびっしり追い、７Ｆ９９秒５−１１秒２。併せたストームゲイル（３歳１勝クラス）には首差遅れたものの、青写真通りに“闘魂”は注入された。「前走後は短期放牧に出してここへ。少しのんびりした感じがあったので、先週は急きょジョッキーに来てもらって、びっしり追いました。気合は乗ってきましたよ」と自信をのぞかせた。

京都ダートは〈２・１・１・０〉と好相性を誇る。「このコースは上手に走りますからね。条件はいい」と四位師。見据えるのはもちろん、Ｇ１の大舞台。まずは平安Ｓでしっかり巻き返し、次なるターゲットへ矛先を向ける。