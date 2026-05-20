篠田麻里子、ひょっこり ドラマで激しく逆上 20日放送『サレタ側の復讐』第8話【あらすじ】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第8話が20日放送される。
【場面写真】激しい！取っ組み合いのケンカをする篠田麻里子＆矢吹奈子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第8話では、ねつ造記事が出回ったことによって、追い詰められた不倫相手・愛（青島心）に刺され、昏睡状態に陥ってしまった樹（高松アロハ）。「脅すだけって言ったのに、どうして！」と、佳乃の行き過ぎた行動を奈津子と麗奈は非難するも、佳乃は激しく逆上し、復讐同盟は仲間割れの危機に陥る。
怒った佳乃は何かを企んでいる様子。サレ妻からシタ夫への復讐は、やがて女同士の激しい争いになる。公開された場面写真では佳乃がひょっこりと顔を出し、何かを見つめる様子も見られた。
【場面写真】激しい！取っ組み合いのケンカをする篠田麻里子＆矢吹奈子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
怒った佳乃は何かを企んでいる様子。サレ妻からシタ夫への復讐は、やがて女同士の激しい争いになる。公開された場面写真では佳乃がひょっこりと顔を出し、何かを見つめる様子も見られた。