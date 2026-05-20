宮舘涼太、爆笑の渦に巻き込まれる フランベ演出のハプニング映像に「日頃からフランベするんですけど…」
Snow Manの宮舘涼太と志田未来が、20日放送のテレビ朝日系バラエティー新番組『サンドの世界笑撃映像社！』（後7：00）に出演する。
【番組カット】ハプニング映像を見る宮舘涼太
お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）がMCを務め、世界中の“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を次々と紹介する同番組。今夜は2時間スペシャルとして放送される。思わず声を上げてしまう爆笑ハプニング、予測不能な動物たちの行動、目を疑うようなミラクル、そして奇跡のスーパーセーブまで、笑って驚くことができる映像のほか、番組オリジナルの笑撃映像も制作。お笑いコンビ・東京ホテイソンらが挑む体当たり企画に加え、小宮浩信（三四郎）や尾形貴弘（パンサー）らを巻き込んだドッキリ企画などでも、“笑撃”を生み出す。
スタジオには、宮舘や志田、榊原郁恵、哀川翔、吉村崇（平成ノブシコブシ）、堀田茜、東京ホテイソンと、世代を超えた豪華ゲストが集結。料理のフランベ演出でのハプニング映像に、宮舘が「日頃から（料理で）フランベするんですけど、やっぱり天井には気をつけるようにしてます」と自身の経験からコメント。鎖の上でバランスを取り続ける技を20年間磨き続けているという男性の映像を見た志田は、「すごい…なぜ20年やり続けたんだろう」と感心する。動物たちの笑撃映像には、かわいいのにどこか迷惑、でも憎めない姿にサンドウィッチマンのツッコミが止まらない。
世界で話題を呼んだ映像をヒントに制作する“番組オリジナル笑撃映像”も見どころの一つ。遠藤憲一、沢村一樹、皆川猿時がドッキリ仕掛け人として参戦し、黒島結菜と宮世琉弥に仕掛ける。2人は、いったいどんな反応を見せるのか。和やかな撮影現場で巻き起こる、本気の仕掛けにも注目だ。
また、芸人たちもドッキリの標的に。小宮には、密室で集団圧力をかけるドッキリを敢行。突然、異様な雰囲気の男たちに囲まれた小宮は、その空気に飲み込まれ、まさかの行動に。さらに、尾形が標的となるのは、「押すな」と書かれたボタンを押すと、周囲で予想外の異変が起こる“押すなボタン”ドッキリ。“日本のドッキリスター”尾形は、突然の事態にどんなリアクションを見せるのか。
そして、東京ホテイソンやウォーターズも体を張って参戦。YouTubeで630万回再生を記録したという、“水入りバケツを足に乗せたまま靴下を脱ぐ”海外チャレンジ動画をヒントに、バケツの水をまさかの“熱湯”に変えて再現する。絶妙なチームワークとバランス感覚が求められる体当たり企画に、スタジオは爆笑と悲鳴に包まれる。
【番組カット】ハプニング映像を見る宮舘涼太
お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）がMCを務め、世界中の“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を次々と紹介する同番組。今夜は2時間スペシャルとして放送される。思わず声を上げてしまう爆笑ハプニング、予測不能な動物たちの行動、目を疑うようなミラクル、そして奇跡のスーパーセーブまで、笑って驚くことができる映像のほか、番組オリジナルの笑撃映像も制作。お笑いコンビ・東京ホテイソンらが挑む体当たり企画に加え、小宮浩信（三四郎）や尾形貴弘（パンサー）らを巻き込んだドッキリ企画などでも、“笑撃”を生み出す。
世界で話題を呼んだ映像をヒントに制作する“番組オリジナル笑撃映像”も見どころの一つ。遠藤憲一、沢村一樹、皆川猿時がドッキリ仕掛け人として参戦し、黒島結菜と宮世琉弥に仕掛ける。2人は、いったいどんな反応を見せるのか。和やかな撮影現場で巻き起こる、本気の仕掛けにも注目だ。
また、芸人たちもドッキリの標的に。小宮には、密室で集団圧力をかけるドッキリを敢行。突然、異様な雰囲気の男たちに囲まれた小宮は、その空気に飲み込まれ、まさかの行動に。さらに、尾形が標的となるのは、「押すな」と書かれたボタンを押すと、周囲で予想外の異変が起こる“押すなボタン”ドッキリ。“日本のドッキリスター”尾形は、突然の事態にどんなリアクションを見せるのか。
そして、東京ホテイソンやウォーターズも体を張って参戦。YouTubeで630万回再生を記録したという、“水入りバケツを足に乗せたまま靴下を脱ぐ”海外チャレンジ動画をヒントに、バケツの水をまさかの“熱湯”に変えて再現する。絶妙なチームワークとバランス感覚が求められる体当たり企画に、スタジオは爆笑と悲鳴に包まれる。