「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

歴史を塗り替えられるか。３月１４日にデビューしたエンネは２戦目のフローラＳで２着に入り、樫の舞台に駒を進めてきた。勝てばデビュー７２日目でのオークス制覇となり、シャダイアンバーの７８日の記録を抜いてレース史上最速Ｖとなる。また、キャリア３戦目での勝利ならば同じく最少Ｖという記録ずくめの一戦。急成長を遂げるキズナ産駒の乙女が大偉業に臨む。

キャリアわずか３戦目にしてＧ１タイトル奪取に挑むエンネ。「どうしても成長が遅く、体も大きくて緩かったのでじっくりしていました」と振り返る吉岡師だが、ふたを開けてみれば３月１４日のデビュー戦は後方から傑出した末脚を繰り出して差し切りＶ。既走馬相手でもひるまない堂々たる勝ちっぷりから、大器の予感を漂わせた。

予感が確信に変わったのが２戦目での重賞挑戦となったフローラＳ。大外枠から外々を回る形となったが、直線で外に持ち出されると、ライバルたちをのみ込み、０秒２差の２着。連勝こそ逃したが、スローペースでもきっちり折り合い、勝ち馬ラフターラインズと同じ上がり３Ｆ最速３２秒８の脚を使えたレースぶりは、間違いなくただ者ではない。

「展開や馬場から、あそこまで追い上げるのが手一杯だったと思いますが、オークスのことを考えると非常にいい内容でしたね」と深くうなずく指揮官。「初戦よりも装鞍所やパドックで落ち着きがありましたし、輸送もクリアしてレースを経験できました」。試金石の一戦で進化を見せ、頂上決戦に間に合わせた。

１６日には栗東ＣＷでスピード感満載の動きを披露し、６Ｆ７９秒７−３５秒７−１０秒９と非凡な時計をマーク。「道中の折り合いもすごく良く、落ち着きがある分、最後の反応も良かったですね。前走から体は良くなっています」と実感し、「前走の道中の折り合いや先週の追い切りを見ても距離が延びるのは問題なさそう」と力を込めた。レース史上最速となるデビュー７２日目でのＶへ−。底知れぬポテンシャルを秘めた素質馬が、樫の舞台で大輪の花を咲かせてみせる。