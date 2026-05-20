「有力馬次走報」(１９日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆栗東・友道厩舎の動向。ヴィクトリアＭ２着のカムニャック（牝４歳）は秋の最大目標をエリザベス女王杯（１１月１５日・京都、芝２２００メートル）に定める。前哨戦を使うかどうかも含めローテーションは検討中。宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）に参戦予定のスティンガーグラス（牡５歳）は岩田望とコンビを組む。目黒記念（５月３１日・東京、芝２５００メートル）への出走を予定していたサトノグランツ（牡６歳）はコンディションが整わず、出走を取りやめる。

◆復帰戦となった新潟大賞典で１５着だったシュガークン（牡５歳、栗東・清水久）は宝塚記念を目標にする。

◆ヴィクトリアＭ６着のニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑）が府中牝馬Ｓ（６月２１日・東京、芝１８００メートル）に向かうことが分かった。馬主の西山茂行氏がＸで明かした。新潟大賞典７着のセキトバイースト（牝５歳、栗東・四位）も同レースへ。

◆新潟大賞典２着のバレエマスター（牡７歳、栗東・梅田）はジューンＳ（６月１３日・東京、芝１８００メートル）を視野に調整していく。