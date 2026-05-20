日本人のソウルフードとも言えるのが「おにぎり」です。 消費者のコメ離れが懸念される一方で、ここ数年、おにぎり専門店が急増しています。今、おにぎり店が熱いワケを取材しました。

【写真を見る】「おにぎり専門店」急増のワケ 「コメ離れに立ち向かう」こだわり2店舗に迫る 熊本

今年のコメは？

4月末、熊本県のコメどころ、菊池市七城町では、早期米の田植えが行われていました。

去年は「コメ不足」が社会問題となりましたが、今年はどうでしょう？

生産者「穫れてみないと分からないんですけどね、今年の収穫量が。適正な価格で消費者に届けられたら一番いいんじゃないかと思っています。おいしいコメを生産していきたいと思います」

主食なのにコメを食べない？

日本人の主食であるコメですが、 農林水産省によりますと、コメの消費量は一貫して減少傾向にあり、現在は、ピークだった1960年代の約半分になっています。

コメの消費は減っているのに…

そんな中、今、増えているのが「おにぎり専門店」です。

農林水産省 九州農政局 福田満さん「2021年からの5年間で約2.1倍、全国で おにぎり店が増えている」

おにぎりは買うもの？

さらに1世帯あたりのおにぎりの支出額も増加しています。

おにぎり、にぎりますか？買いますか？

街行く人に、おにぎり事情を聞いてみました。

女性「自分で握って食べるのが好きです」

女性「コンビニとかで買って」

男性「コンビニで買うことが多いです」

専門店のおにぎりは魅力的？

――おにぎり専門店についてはどう思う？

女性「なんか、魅力的な気がします。普通のおにぎりより」

女性「家で作るとなると、結構準備が大変ですね。おにぎり屋さんだと、そういうところとかおコメとか具材とかにこだわっていらっしゃるところも多いと聞くので、そういうのはありかな」

農林水産省 九州農政局 福田満さん「コンビニなど従来通りのそのおにぎりの消費と、地域で採れる特産物、そういったもので差別化を図ってですね、付加価値化したおにぎりと二極化が進んでいる」

おにぎり店 続々オープン

熊本でも、特色のあるおにぎり店がオープンしています。1月に、宇土の海苔専門店の2号店「住吉海苔本舗 御代志店」が合志市にオープンしました。

海苔のおいしさを伝えたい

店内で営業しているのが、イートインもできるおにぎり専門店「おにぎりラボ」です。

住吉海苔本舗 御代志店 後藤大河 店長「海苔の魅力が一番わかるのが、おにぎり。こんなにおいしい海苔があるんだよっていうのを、知ってもらいたいというのが一番ですね」

海苔専門店のこだわり おにぎり

海苔屋さんが手がける おにぎりは、自慢の有明海産の一番摘みの海苔で、贅沢に巻いてあります。

あなたはどっち派？

さらにその海苔を「焼き海苔」か「焼いていない乾海苔」か、好みで選ぶことができるんです。

後藤店長「自分は焼きが基本好きですね。香ばしい感じが好きなんで」

店長の妻 鹿子さん「私は焼いていない方。本当に磯の香りがしますし、おいしいですね」

異なる風味を楽しめる2種類の海苔。そこに先代から伝わる味付け海苔用の秘伝のタレを塗ります。

熊本のおいしい海苔とベストマッチ

具材も、海苔の風味を活かすシンプルなラインナップで、県産米でふんわり握られたおにぎりは、まさに熊本の海苔屋ならではの一品です。

店長にとって おにぎりとは？

後藤店長「自分はもうコメがないと生きていけません（笑）。やっぱ日本人ならおにぎりですね」

主役はコメ！

熊本県立大学近くに、2024年11月オープンしたおにぎり専門店「おむすび処 ひらた」は、 店主が大好きなコメを手軽に食べてほしいと始めたお店です。

おむすび処 ひらた 平田将士さん「コメが主役であるっていうところが、一番ですね。食べたときのふっくら感とか、お米自体の旨みとか」

ひとくちで違いが分かる

コメのおいしさが際立つおにぎり。主役のコメは、おにぎりに合わせて厳選した熊本県山鹿産の「ひのひかり」を使用し、ガス釜で炊いています。

平田さん「電気で炊くのとガスで炊くのでは、全然味が変わってきますし、食べたらわかると思います」

九州の恵みをつめこんで

九州産の食材にこだわり、具材も熊本の特色を活かした「辛子高菜」や、自家製の「馬すじ煮込み」などバリエーションも豊富。ボリューム満点のご飯でふっくら握ったおにぎりは、常連客の心を掴んでいます。

常連客・母親「家でもおにぎり作るんですけど、やっぱここのおコメと具材が、家で作れないくらい美味しいので」

子ども「おいちい」

シンプル イズ ベスト！

平田さん「シンプルだからこそ奥深いなっていう風に思いますね」

平田さんの妻 裕子さん「パンも好きなんですけど、やっぱり『しっかり食べているな』っていう感じがするので。何より美味しい！っていうのが一番ありますね」

コメの消費拡大の起爆剤に！

日本人に欠かせない おにぎり。 農林水産省では「おにぎりプロジェクト」を展開し、SNSでの情報発信など、コメの消費拡大に力を入れています。

農林水産省 九州農政局 福田満さん「熊本の食材を使ってですね、おにぎりを販売していただくと、どんどん地域も盛り上がりますし、たくさん食べていただいてですね、おコメの消費拡大をしていただければと思っております」

専門店のおにぎりが、コメの消費拡大の起爆剤になるかもしれません。