M!LK、佐野勇斗に“寒すぎて滅”疑惑が浮上 初のメンバー全員での『トークィーンズ』出演も…暴露大会に 2週連続で放送
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、21、28日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演する。佐野勇斗ソロでの出演は過去にあるものの、メンバーそろっての番組出演はこれが初。 唯一過去に当番組に出演したことのある佐野が「いや恐ろしかったです」とその時の感想を語る中、今回、“恐ろしかった”のは実は仲間であるはずのメンバー？最年長・佐野に対して「寒すぎて滅！」疑惑が浮上する。
【写真】仲良すぎ！ 家族“団らんショット”を公開した佐野勇斗
まずは、サプライズ好きの佐野に対してメンバーから苦言が。過去に佐野からもらったプレゼントについて吉田仁人がエピソードを披露。プレゼントセンスに問題ありと指摘されるも、佐野自身は、自分が好きなものやいいなと思ったものをメンバーにもあげたいのだと反論。トークィーンズメンバーとして今回初登場したなえなのが、欲しいかどうかを確認してからプレゼントしてはどうか、と提案するが、佐野はそれだと面白くない、と反発。すると、それに対して吉田がまさかの反撃。そしてさらに追い打ちをかけるかのように福田麻貴が鋭いツッコミ。それをきっかけとするかのように、森香澄、アンミカらがズバズバと本音を語り、佐野を追い詰める。窮地に追い込まれた佐野が山中柔太朗を巻き込もうとするのだが…？
まずは最年少メンバーの曽野舜太が、佐野がボケる瞬間にはとある特徴がある、と告発。そのせいで素直に面白いと思えないと指摘を受けた佐野が、映像で確認したら確かにその通りだったと認めると、他メンバーが｢役者さんだから準備が必要なのかも｣と擁護する。しかし実は佐野は、役者としてもアドリブが得意だとの定評が。するとそこで浮上したのが、佐野のアドリブに隠された真実。ドラマで佐野と共演したことのあるファーストサマーウィカが「思わず涙が出る」と語ったその訳とは。
周りからなんとなく面白い人だと思われている自覚がある佐野は、その期待に応えなければという気持ちがあると語るのだが、それに対してまずは指原莉乃が一刀両断。さらにいとうあさこ、若槻千夏らトークィーンズメンバーから総ツッコミを受け、佐野は思わずタジタジに。そんな中、吉田が佐野のとある行動を実演付きで再現。さらに塩崎太智（※崎=たつさき）が、佐野がウケを狙った際にとる、とある行動を暴露。追い込まれた佐野に「自分に似てる」と、かなでが救いの手をさしのべるも、そのアドバイスを実践しようとした佐野をさらなる悲劇が襲う。
佐野が総攻撃を受ける形となった21日の前編に続き、後編となる28日の放送では、「女性の気持ちがわからないランキング」や「大人とは思えない恥ずかしい行動をするランキング」を放送する。
まずは、サプライズ好きの佐野に対してメンバーから苦言が。過去に佐野からもらったプレゼントについて吉田仁人がエピソードを披露。プレゼントセンスに問題ありと指摘されるも、佐野自身は、自分が好きなものやいいなと思ったものをメンバーにもあげたいのだと反論。トークィーンズメンバーとして今回初登場したなえなのが、欲しいかどうかを確認してからプレゼントしてはどうか、と提案するが、佐野はそれだと面白くない、と反発。すると、それに対して吉田がまさかの反撃。そしてさらに追い打ちをかけるかのように福田麻貴が鋭いツッコミ。それをきっかけとするかのように、森香澄、アンミカらがズバズバと本音を語り、佐野を追い詰める。窮地に追い込まれた佐野が山中柔太朗を巻き込もうとするのだが…？
まずは最年少メンバーの曽野舜太が、佐野がボケる瞬間にはとある特徴がある、と告発。そのせいで素直に面白いと思えないと指摘を受けた佐野が、映像で確認したら確かにその通りだったと認めると、他メンバーが｢役者さんだから準備が必要なのかも｣と擁護する。しかし実は佐野は、役者としてもアドリブが得意だとの定評が。するとそこで浮上したのが、佐野のアドリブに隠された真実。ドラマで佐野と共演したことのあるファーストサマーウィカが「思わず涙が出る」と語ったその訳とは。
周りからなんとなく面白い人だと思われている自覚がある佐野は、その期待に応えなければという気持ちがあると語るのだが、それに対してまずは指原莉乃が一刀両断。さらにいとうあさこ、若槻千夏らトークィーンズメンバーから総ツッコミを受け、佐野は思わずタジタジに。そんな中、吉田が佐野のとある行動を実演付きで再現。さらに塩崎太智（※崎=たつさき）が、佐野がウケを狙った際にとる、とある行動を暴露。追い込まれた佐野に「自分に似てる」と、かなでが救いの手をさしのべるも、そのアドバイスを実践しようとした佐野をさらなる悲劇が襲う。
佐野が総攻撃を受ける形となった21日の前編に続き、後編となる28日の放送では、「女性の気持ちがわからないランキング」や「大人とは思えない恥ずかしい行動をするランキング」を放送する。