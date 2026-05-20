『なんでも鑑定団』“200万円”の海の宝石→“衝撃値”の鑑定額「ここまで成長するのに300年くらい…」
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）が19日に放送され、103歳の叔母が遺した秘蔵の“お宝”が登場。“衝撃値”の鑑定額にスタジオからは歓声が沸き起こった。
【動画】スタジオが驚いた”海の宝石”…本人評価額200万円→驚きの鑑定結果
今回の依頼人の“お宝”は、3年前、103歳で亡くなった叔母が遺したもの。特別骨董が好きだったわけではなかったが、頼まれると断れない性格だった叔母が41年ほど前、展示会で200万円で購入した。
その“お宝”というのが、小笠原諸島産の“海の宝石“モモイロサンゴ。スタジオに登場すると、赤く輝く立派な原木にMCの今田耕司や菅井友香らも驚いた。
依頼人は本物と信じて、本人評価額を購入額と同じ200万円と提示。本人評価額を超え、550万円という鑑定結果にスタジオには拍手が響いた。鑑定した「ワールドコーラル」代表取締役社長の近藤健治氏は本物と明言。「スカッチと呼ばれる種類」「桃色の部分と白い部分が混ざり合ってるのが特徴で、色合いが楽しめる」と説明。さらに「ここまで成長するのに300年くらいはかかってる。今後、これだけ大きなものを手に入れるのはなかなか難しい」と評した。
なお、TVerで見逃し配信中。26日午後9時54分終了予定。
【動画】スタジオが驚いた”海の宝石”…本人評価額200万円→驚きの鑑定結果
今回の依頼人の“お宝”は、3年前、103歳で亡くなった叔母が遺したもの。特別骨董が好きだったわけではなかったが、頼まれると断れない性格だった叔母が41年ほど前、展示会で200万円で購入した。
依頼人は本物と信じて、本人評価額を購入額と同じ200万円と提示。本人評価額を超え、550万円という鑑定結果にスタジオには拍手が響いた。鑑定した「ワールドコーラル」代表取締役社長の近藤健治氏は本物と明言。「スカッチと呼ばれる種類」「桃色の部分と白い部分が混ざり合ってるのが特徴で、色合いが楽しめる」と説明。さらに「ここまで成長するのに300年くらいはかかってる。今後、これだけ大きなものを手に入れるのはなかなか難しい」と評した。
なお、TVerで見逃し配信中。26日午後9時54分終了予定。