巨人２−０ヤクルト（セ・リーグ＝１９日）――巨人が零封勝ちで７連勝。

一回に平山の先頭打者本塁打と大城の適時打で２点を先取。戸郷が７回無失点で今季初勝利を挙げた。ヤクルトはあと１本が出なかった。

復活を予感させるには十分な快投だった。巨人の戸郷が７回無失点で今季初勝利。「１年半ぐらい苦しい投球が続きながらも監督が使ってくれた。その期待に応えられて良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

決め球のフォークボールがさえた。２点リードの三回に一死満塁とされたが、３番内山に２ボール１ストライクからフォークを３球続け、空振り三振。増田は１５２キロの直球で中飛に打ち取り、ピンチを切り抜ける。七回のマウンドにも上がり、二死二塁で代打の古賀をフォークで空振り三振に仕留めた。

「僕の一番の球種はフォーク」と言う。今季は見極められることも多かった得意球の改善は、大きなテーマだった。相手に研究され、警戒されても、「それを上回らないといけない。根気強く投げていくことが勝ちにつながる」。最も信頼を置く球が輝きを取り戻し、前回対戦で５失点を喫したヤクルト打線を封じ込めた。

不振にあえぐ中、１６日に日米通算１５０勝を挙げた菅野（米ロッキーズ）に刺激を受けた。「（菅野の）野球に対する姿勢は、どれだけ成績が出なくても変わらなかった。それは僕も見習うところ」。幾多の苦悩を乗り越えてきた先輩のように、めげずにフォームの改良などに取り組み、「試行錯誤した中で、真っすぐの強さやフォークの落差が出てきた」と明かした。

「（悩みが）一つ晴れたような気持ちだけど、１試合良かっただけじゃだめ。続けていける投手がチームの柱になれる」と戸郷。揺るぎない信頼を取り戻すため、真価を発揮するのはここからだ。（緒方裕明）

巨人・阿部監督「チームにとっても、本人（戸郷）にとっても大きな１勝。（球の）キレも良さそうだったし、途中からすごくテンポも良くなってきたので、七回まで引っ張った」