「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

桜花賞５着から参戦するアランカールが、異例の“火曜最終追い”を敢行した。キビキビとした脚さばきでスムーズに加速し４Ｆ５５秒３−３８秒６−１１秒７をマーク。斉藤崇師は「火曜日は馬場が一番きれいですからね」と説明しつつ、「馬なりでしたがスッと上がってきましたし、いい動きでしたよ」と納得の表情を浮かべた。

デビュー当初から変わらぬ４３０キロ前後の馬体。間隔が詰まる春３戦目に加え、今回は関東圏への輸送も控えており、「調整は難しい面がありますね」と率直な思いを口にする。昨年の福島での新馬戦Ｖ時も、この調整パターンを採用した前例はあり、持てる能力を余すことなく発揮できるように大一番へ向けて万全を期す。

前走の桜花賞は二の脚がつかず最後方からの競馬となったが、ラスト３Ｆは３３秒８とさすがの末脚で猛追し５着。確かなポテンシャルを感じているからこそ、手に入れたいのはＧ１タイトルだ。「これから体のメンテナンスをしっかりしていきたいです。体のダメージをケアして、どこまで上がっていけるか」と気を引き締めるトレーナー。史上３組目となる母子制覇へ−。今度こそ先頭でゴール板を駆け抜ける。