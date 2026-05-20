千鳥・大悟、綾瀬はるかとの共演に“俳優モード”「バラエティーに嫁と一緒に出る感じ」
俳優の綾瀬はるかが、きょう20日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』「全国早押しクイズ2時間スペシャル」（後7：00〜後9：00）に出演する。映画『箱の中の羊』でW主演を務める千鳥・大悟と共演する。
【写真】本当の親子みたい…桑木里夢を優しい笑顔で見守る綾瀬はるか＆大悟
大悟は「バラエティーに嫁と一緒に出る感じ」とかっこつけてコメント。ノブから「終わったら線を引け！」とツッコまれるも、「一生、“綾瀬はるかの旦那”って言うていく」と宣言する。同じく『箱の中の羊』に出演している野呂佳代は、大悟と綾瀬のシーンを見学に行った際の大悟の様子を暴露。撮影後、あいさつもなしに野呂に発したという大悟のひと言にスタジオ中が爆笑する。先輩・今田耕司も「変わったなあ」と大悟の変貌ぶりに驚く。
さらに、是枝裕和監督の特別インタビューが実現。「なぜ大悟を綾瀬の夫役にキャスティングしたのか」「大悟の演技はどうだったのか」などの質問に対して、「いろいろ考えていたときに」「驚かされました」など、意外な言葉が続々飛び出す。そして、是枝監督が特に絶賛する大悟の“ある特徴”をクイズにして出題。「あれはなかなか出せない」「役者にとってすごく大事なこと」と俳優・大悟をべた褒めするも、大悟は「言われていない」と困惑する。
回答者の芸人たちはボケ回答で大悟をイジり倒す中、野呂はまたもや、大悟が撮影中にやっていたことを暴露。これには綾瀬も「やってた！」と乗っかり、綾瀬が実際に目撃した“俳優・大悟”の一面を語り、大悟を慌てさせる。さらに、是枝監督の口から、ノブの是枝映画出演への言及もされる。
これまで数々の“迷言”で世間を驚かせてきた綾瀬にまつわる「迷言クイズ」では、綾瀬が小学生の頃に抱いていた将来の夢にまつわる問題や、交換日記に書いていた衝撃の言葉などが明らかになる。綾瀬は「まともだと思っていたんですけど、結構変わってたんだな」と冷静にコメント。そのほか、綾瀬が演技に並々ならぬ情熱を注いでいることがわかる伝説のエピソードも紹介する。
また、話題の“スーパー小学生”が登場する。その驚きの能力と、その能力を使った新技を披露するたび、スタジオ中から驚がくの声が止まらず、大悟は「人生で一番すごいもん見たかも」とあ然となる。「外国人観光客が買い占めまくっているモノ」「民家に建つ三重塔の謎」「日本一ホームランが出るといわれるバッティングセンター」など、全国の謎や不思議からクイズを多数出題。綾瀬は、早押しルールを無視して回答する天然ぶりを発揮。あまりの噛みっぷりに大悟から役者として心配されてしまう場面もある。
そして、タイムマシーン3号・山本浩司のクイズコーナー「シロネコヤマモト」では、本人も知らされていなかった乗っ取りがぼっ発。「山本の10倍は声を出してます」と全力でロケに挑む“かわいいライバル”にスタジオは大いに盛り上がる。
【写真】本当の親子みたい…桑木里夢を優しい笑顔で見守る綾瀬はるか＆大悟
大悟は「バラエティーに嫁と一緒に出る感じ」とかっこつけてコメント。ノブから「終わったら線を引け！」とツッコまれるも、「一生、“綾瀬はるかの旦那”って言うていく」と宣言する。同じく『箱の中の羊』に出演している野呂佳代は、大悟と綾瀬のシーンを見学に行った際の大悟の様子を暴露。撮影後、あいさつもなしに野呂に発したという大悟のひと言にスタジオ中が爆笑する。先輩・今田耕司も「変わったなあ」と大悟の変貌ぶりに驚く。
回答者の芸人たちはボケ回答で大悟をイジり倒す中、野呂はまたもや、大悟が撮影中にやっていたことを暴露。これには綾瀬も「やってた！」と乗っかり、綾瀬が実際に目撃した“俳優・大悟”の一面を語り、大悟を慌てさせる。さらに、是枝監督の口から、ノブの是枝映画出演への言及もされる。
これまで数々の“迷言”で世間を驚かせてきた綾瀬にまつわる「迷言クイズ」では、綾瀬が小学生の頃に抱いていた将来の夢にまつわる問題や、交換日記に書いていた衝撃の言葉などが明らかになる。綾瀬は「まともだと思っていたんですけど、結構変わってたんだな」と冷静にコメント。そのほか、綾瀬が演技に並々ならぬ情熱を注いでいることがわかる伝説のエピソードも紹介する。
また、話題の“スーパー小学生”が登場する。その驚きの能力と、その能力を使った新技を披露するたび、スタジオ中から驚がくの声が止まらず、大悟は「人生で一番すごいもん見たかも」とあ然となる。「外国人観光客が買い占めまくっているモノ」「民家に建つ三重塔の謎」「日本一ホームランが出るといわれるバッティングセンター」など、全国の謎や不思議からクイズを多数出題。綾瀬は、早押しルールを無視して回答する天然ぶりを発揮。あまりの噛みっぷりに大悟から役者として心配されてしまう場面もある。
そして、タイムマシーン3号・山本浩司のクイズコーナー「シロネコヤマモト」では、本人も知らされていなかった乗っ取りがぼっ発。「山本の10倍は声を出してます」と全力でロケに挑む“かわいいライバル”にスタジオは大いに盛り上がる。