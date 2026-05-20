隣で寝ていたはずの猫が、何やらくねくねと動いていたそうで…？賢い行動と予想外の展開が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.2万回再生を突破し、「ゴロンゴロンしてるの可愛すぎる」「仕草がにんげんっぽい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝起きると、ベッドに爪がひっかかった猫を発見→取ってあげようとしたら…『絵本のような展開』】

爪が引っかかった？！

YouTubeアカウント『《あつし》Channel@猫たちと一緒』に投稿されたのは、猫の『ベル』ちゃん。ベッドで飼い主さんが寝ていると、隣に来て一緒に寝始めたそう。

そして飼い主さんが起きてベルちゃんを見ると、仰向けになってくねくねとしていたといいます。どうやら右手の爪がベッドシーツに引っかかってしまっているようだったとか。

爪が引っかかっているので、ベルちゃんも気になるのでしょう。反対の手で押してみたり、体をくねらせて反動をつけたりしてなんとかしようと奮闘していたとのこと。

まさかの展開

ペロペロと引っかかった爪を舐め始めたベルちゃん。飼い主さんは「大丈夫？」と声をかけながら爪の引っかかりをはずすのを手伝おうとベルちゃんの手に触れたといいます。

すると、すでに爪は全然引っかかっていなかったのだとか。ベルちゃん自身が舐めながら糸を噛み切ったのでしょう。まるで何事もなかったかのようにくるりとお腹を見せて、愛くるしい表情で飼い主さんのことを見つめてきたそう。

ベルちゃんの恩返し？

すっかり落ち着いたベルちゃん。飼い主さんはそんなベルちゃんに、ある事を言ってみたそう。それは、飼い主さんがベルちゃんの行動の中で一番好きだという『ひっくり返る瞬間』を見せてほしいということ。

すると、なんとベルちゃんは一歩前に進んで、コロンとひっくり返ったそう。まるで言葉を理解しているかのような行動に驚きました。

さらにベルちゃんは飼い主さんの指も舐めてくれたとか。すっかり気が楽になって自分の毛づくろいを始めたベルちゃんでしたが、飼い主さんの指を手で引き寄せて舐めてくれたそう。爪が刺さって少し痛かったそうですが、これもベルちゃんからのお礼かもしれませんね。

爪が引っかかったベルちゃんを見た方たちから「自分で解決するベル子賢くない？」「ベルたん引っかかっててもかわええ」などの声が寄せられていました。

自力で解決しても、飼い主さんへの感謝も忘れない賢すぎるベルちゃんなのでした。

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』では、ベルちゃんたちの可愛い姿がたくさん投稿されており、のびのびと楽しく生活する猫たちの様子を楽しむことができます。

ベルちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。