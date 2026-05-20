172万回以上視聴され5.5万「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんを“やってしまった”ときの猫ちゃんのその後の行動。意外な行動に、視聴者からは「やっちゃった時『ｳｫｯ?ｱｯ!!!』ってなってんの可愛すぎ」「やっちゃったことにびっくりするねこさんだけでも可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

【動画：『普段は人を攻撃しない猫』が反射的に噛みそうになった結果…直後の『尊すぎるリアクション』】

うゆちゃんの足がオープンに

Instagramアカウント「uyu_staglm」に投稿されたのは、元保護猫のスコティッシュフォールドの「うゆちゃん」がのんびりしているときの出来事。そのときのうゆちゃんは、猫用ベッドで片足を上げるようなポーズで座っていたとのことです。

うゆちゃんの可愛い足の裏が見えていたからか、飼い主さんは思わず顔を近づけてクンクンしてしまったそう。猫の肉球はポップコーンのようなにおいがする、香ばしいにおいがするなどといわれていて、つい嗅いでしまう飼い主さんも多いものです。

足だけはイヤ

ところが、うゆちゃんは足のにおいを嗅がれることをとても嫌がる猫ちゃんだったとのこと！いつもクンクンされると、飼い主さんにパンチを繰り出してしまうのだそうです。それ以外では、人に危害を加えない優しい子なのだとか。

このときも、うゆちゃんは反射的に「ヤメテ！」と手が、もとい、口が出てしまったそう。飼い主さんをかぷっと噛みそうになったといいます。ただ、うゆちゃんは基本的には攻撃をしたくないタイプ。実際には噛まずに身を引いたそうです。

びっくりしてパニックに

「ヤメテ！」と勢いのままに大好きな飼い主さんを噛んでしまいそうになったことに気づき、うゆちゃんはパニックに。「わぁっ！」とびっくりしたように両手を上げて、ベッドから上半身が落ちてしまったそうです。

「危なかった！主を噛むところだった！」とアワアワしてしまったようですね。当の飼い主さんは「攻撃なんていくらでもしていいのに」という気持ちだったそう。お互いに優しい気持ちがあってこそのやりとりだったようですね。

うゆちゃんの可愛い反応には、視聴者から「攻撃しちゃったことにビックリは可愛い」「愛しか感じなくて関係性が尊いですもう」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「uyu_staglm」には、うゆちゃんがのんびり過ごしたり遊んだりする様子のほか、うっかり開いているゴミ箱に乗ってしまってパニックになったり、飼い主さんのくしゃみにびっくりしてしまったりする姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「uyu_staglm」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。