イメチェンするなら“この髪型”！【40・50代】首元スッキリ♡「短めボブ」

夏に向けてイメチェンを考えているなら、首元を美しく見せる短めボブはいかが？ 顎ラインや襟足ギリギリで切り揃える短めボブは、顔立ちをすっきりと明るく見せるだけでなく、大人世代に欠かせない清潔感も与えてくれるはず。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、すっきり爽やかな「短めボブ」をご紹介します。

襟足ギリギリラインの短めボブ

襟足ギリギリの位置でカットしたボブを耳にかけ、顔まわりをすっきりとさせたスタイル。毛先は内側にふわっとを入れてまとまりを良くしつつ、表面にはクセを活かした動きで抜け感をプラス。作り込みすぎないラフな毛流れが、大人女性にぴったりのこなれ感を漂わせてくれそうです。

筋感際立つ艶やかなベージュのミニボブ

プツッと切り揃えたラインと柔らかな丸みが美しい、艶やかなベージュカラーのミニボブです。丁寧に櫛を通したような筋感を作ることで、品の良い大人女性の佇まいを演出。毛先まで整った毛流れが、知的で洗練された印象です。

肌なじみの良い暖色ブラウンのウェーブボブ

白髪が目立ちにくく肌の色も明るく見せてくれそうな、ハイトーンの暖色ブラウンを合わせたヘルシーなボブスタイル。ベースは外ハネにしつつ、表面には波のようなニュアンスウェーブを施しています。軽やかな動きが重なり合うデザインで、夏にぴったりな明るく快活な印象をまえるかも。

コロンと丸みが可愛いグレージュのミニボブ

コロンと丸みのあるシルエットに仕上げたミニボブです。艶やかなグレージュカラーを採用することで、明るめのトーンでも派手見えせず、大人世代に必要な透明感を髪全体に与えています。顎のラインで収まるコンパクトなフォルムと、プツッとカットされた毛先は、顔立ちをシャープに見せたい人にフィットしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@ema_nishibu様、@shoki______hair様、@shimanaka_futur様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。