「社内スパイをして社長に告げ口」で高給＆昇進するコネ社員　査定が崩壊した職場に「勤労意欲破壊されて先日退職しました」

職場の評価基準が不透明だと、働くモチベーションは一気に削られてしまう。それがトップの理不尽なえこひいきによるものなら、なおさらだ。

投稿を寄せた埼玉県の50代女性（事務・管理）は、社長のコネで入ってきた社員たちによって職場が崩壊していく様を目の当たりにしたという。（文：篠原みつき）

「コネ社員が好き勝手しても告げ口が怖くて皆何も言えない」

「社長のコネ入社社員何人かが社内スパイをしてある事ない事社長に告げ口する事で高給&昇進している」

事実を盛って告げ口する人間が評価されるのでは、真面目に働くのが馬鹿馬鹿しくなる。しかも評価権を握るトップ自身が完全にスパイの言いなりだった。

「社長はその偏った意見で人事や給料を決めているので査定はめちゃくちゃ。コネ社員が好き勝手しても告げ口が怖くて皆何も言えない」

実務能力ではなく密告で査定が決まるとなれば、社内の空気は戦々恐々としてしまう。本来の業務そっちのけでコネ社員の顔色を窺うだけのいびつな職場になっていたのだろう。投稿者の女性は

「勤労意欲破壊されて先日退職しました。辞めてよかった」

と清々した様子で書いている。

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