新宿の百貨店で“ぶつかりおじさん”に殴打された女性、腕のアザが消えず警察に相談した結果

街中や駅などで、すれ違いざまにわざとぶつかってくる「ぶつかりおじさん」の被害に遭う人が後を絶たない。

東京都の50代女性（コンサルタント／年収1000万円）は昨年、新宿にある百貨店の出入り口付近で、理不尽な暴行を受けたことを投稿で明かす。（文：篠原みつき）

「二の腕をおもいきり、固い塊のようなもので『バン』と」

女性がデパート内を歩いていた時のことだ。

「すれ違う際に、前からきたぶつかりおじさんに二の腕をおもいきり、固い塊のようなもので『バン』と当たられました。（こぶしでのパンチ？と思われる）」

すれ違いざまの衝突を装った悪質な犯行だ。女性は「前部分の二の腕は、面積が狭いです。狙い撃ちしなければ、当たらない部分です」と振り返る。

「私は身長が155センチほどで、相手はひょろっとしたやせ型の背の高い男性で、くるくるパーマの人でした。私は、あまりにも痛いのと、衝撃でもう本当に茫然としてしまいました」

あまりの出来事に、「その日はショックすぎて、そのまま家に帰りました」と何もできずに帰宅するしかなかった。

「すぐに捕まえられなくても、防犯カメラで追える」

ところが数日経っても腕の痛みは引かず、内出血で色が変わってきたため、女性は利用した店舗と警察に相談に行ったという。

「お店の人に『すぐ知らせてください』とのアドバイスを受け、警察では、『すぐに110番してください』とのことでした。すぐに捕まえられなくても、沢山ある防犯カメラで追える、とのことでした」

女性は、「このようなことがあってから、人混みが怖いです」とトラウマを抱えてしまった。泣き寝入りで終わらせないためにも、こうした危険人物に遭遇したらすぐに110番通報するしかないようだ。

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