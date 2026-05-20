【嵐メモリアル】ジャンケンで笑い合った無邪気な５人　２０１９年“弾丸行脚”の色褪せない記憶…連載第８回

国民的アイドルグループ「嵐」が、５月末をもって活動を終了する。スポーツ報知では、グループのラストステージとなる「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日）まで原則毎週水曜に連載「嵐メモリアル」を掲載。歴代担当記者や、関係者らの取材をもとに嵐の約２６年の軌跡を振り返る。

プライベートジェットでアジア４都市を巡る“弾丸行脚”に同行した。５人は約３９時間、文字通り飛び回ってファンに感謝の思いを伝えた。２０１９年１１月９日、天皇陛下の即位を祝う「国民祭典」で奉祝曲を歌った５時間後に出発。機内のファーストクラスは４席だけ。搭乗前のジャンケンで松本潤が負けた。「国民的スター」たちのカメラが回っていない場所での無邪気な姿は、今も鮮明に残っている。

１９年１月２７日に活動休止を発表した２日前、「嵐が解散する」という情報に触れた。事実は２０年末をもって活動休止するというもので「解散」という情報は誤りだった。当時の事務所幹部と数時間に及ぶやりとりは、今となっては懐かしい。「なぜ休止するのか？」という疑問で頭がいっぱいの状態で迎えた会見当日。約７５分間にわたり、笑顔あふれる５人が語り続けた。会見が終わるころには、頭の中の疑問符がすべて消えていた。

１６年にＳＭＡＰが内部分裂した末に、５人そろった姿を見せることなく解散した。コロナ禍という予期せぬ出来事はあったが、たっぷり２年間を使って「活動休止」として幕を引いたのは、大先輩の経緯を踏まえてのこと。不祥事も一人の脱退もなく、５人全員で最後のときを迎えようとしているのは「奇跡」と言える。

大野は１７年６月１６日、メンバー４人に自身の思いをぶつけた。何度も話し合いを重ね、１８年２月に５人は事務所に報告した。いま振り返ると、同年６月にインタビューしたときの二宮の言葉が胸にストンと落ちる。「人間に置き換えたとき、１０歳で盛大に祝ったかというと、８歳、９歳、１１歳と変わらない。１５歳も同じ。でも“ハタチ”は成人式というものがある」。活動休止を発表したのは、２０周年イヤー。成人を迎え、一歩先に踏み出した。

活動休止を２週間後に控えた２０年１２月、合同インタビューで５人の生の姿に触れた。約３０分間、現場には笑い声が何度も響き渡った。その中心は大野。嵐を超えるグループについて「本当に現れないと思う」と真顔で発言し、他の４人から総ツッコミを受けた。再度の問いかけにも“嵐がＮｏ．１”という姿勢をかたくなに貫いた。家族以上に時間を共にしてきた５人の絆が、そこには確かにあった。

活動継続を願うファンは多い。だが、絶頂期のまま幕を閉じることで、より神格化が増した。あのジャンケンで笑い合った５人の姿ごと、今後ずっと色あせることのない宝箱として輝き続けるだろう。（畑中 祐司）