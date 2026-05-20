瑶子さま「晴れ女できておりましたが…」　土砂降りのスーパーフォーミュラ開幕戦にご出席

三笠宮家の瑶子さまは、4月4日、栃木県茂木町で「全日本スーパーフォーミュラ選手権」の開幕セレモニーに出席されました。当日はあいにくの悪天候で、土砂降りの雨の中で行われた開幕戦に、名誉総裁の瑶子さまがユーモアを交えて挨拶をされました。

「悔しさを選手たちにぶつけてもらいたい」

日本最高峰のモータースポーツ「スーパーフォーミュラ」。

かねてよりモータースポーツの大ファンだという瑶子さまは、去年（2025年）から名誉総裁を務められています。

大会では、去年優勝した岩佐歩夢選手から「瑶子女王杯」が返還され、瑶子さまは代わりに記念のカップを手渡されました。

瑶子さまは「私は今まで『晴れ女』できておりましたが、この二十数年で初めて雨になってしまって、気持ちはちょっと悲しい部分がありますけれども、この悔しさを選手たちにぶつけてもらいたいと思います」と挨拶されました。

また、「皆さんがいろいろなサーキット場に行って選手たちを応援してくれることを願います」と観客に呼びかけられました。

激しい雨の中、行われたレース。時速200キロを超える猛スピードで、熾烈な争いが繰り広げられました。

選手たちの健闘を願われた、瑶子さまです。

（「皇室ご一家」5月10日放送）