女優でタレントの磯山さやか（42＝茨城県鉾田市出身）が19日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後8時）に出演。群馬・栃木、茨城の北関東3県の「新しい魅力SP」で、茨城の新名物となっている巨大メロンパンを紹介した。

番組は、群馬、栃木、茨城を代表するタレントたちが、それぞれの県の魅力で競り合う「群馬・栃木・茨城の新しい魅力SP」として、群馬は藤岡市出身の中山秀征（58＝藤岡市出身）、栃木はU字工事の福田薫（48＝旧西那須野町、那須塩原市出身）益子卓郎（47＝旧黒羽町、現・大田原市出身）、茨城は磯山らが出身地自慢でトークを展開した。

磯山は、道の駅常総（常総市）で販売されている、通常の20倍のメロンパン「ぼくのいがいメロンパン」（「いがい」は方言で大きいなどの意味がある）を自慢した。磯山は「名産で言うと、茨城県はメロンが生産ナンバー1なんですけど、常総市に道の駅、大きいのができて、メロンパンが有名」と紹介。その中で、今まで見たことないくらいおっきいメロンパンが。いがいメロンパンっていう」と通常の20個分のメロンパン（税込み3000円）を紹介し「買うとナップサックみたいなのに入れてくれて、それで、背負って帰れるんですよ」と、勝ち誇ったかのような誇らしげな表情で語り、笑いを誘った。