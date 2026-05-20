元NMB48でモデルの上西怜（24）が19日、自身のストーリーズを更新。ランジェリーショットを投稿した。

モデルを務めるDRW（ドロー）の淡いピンクやブルーのランジェリーを着用した動画を公開。さまざまなポーズをとって曲線美ボディーもを披露した。

DRWのインスタグラムでもカメラ目線なども見せた動画がアップされた。

ファンやフォロワーからも「ホントお似合い」「メッチャ可愛い」「可愛すぎる」「いくらなんでも可愛すぎます」「綺麗でセクシー」「これを待ってた〜」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はB1大阪エベッサ応援アンバサダー。4月には自身初のコスプレ写真集「#れーちゃんこれくしょん」を発売。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。