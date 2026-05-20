グラビアアイドルちとせよしの（26）が19日、インスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「本日発売、週刊spa!さんに撮り下ろしグラビア6p掲載して頂いてます」と報告した。

「今回は4回目となる『グラビアン魂』 過去一大人っぽく、妖艶な雰囲気です」と伝え、バスト限界ギリギリまで露出した網状のワインレッド衣装や、布面積の少ないランジェリーショット、緑と茶色を基調としたランジェリーバックショットではヒップラインなどの曲線美も披露した。

ファンやフォロワーからも「セクシーよしのん」「セクシーなヒップライン」「大人の階段登るぅ〜」「NICE美ボディ」「ステキなショット」「綺麗だなぁ」「美しくて時が止まりました」「たまらん」「令和最強」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い、キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。