元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、「推し」との共演ショットを公開した。

中川アナは１９日、自身のインスタグラムを更新。「先週、推しに会えました．．．幸 噛み締めていたら時間が経ってしまったので、時差での投稿になります笑 今をときめくアーティストのＡｙｕｍｕ Ｉｍａｚｕさん」と記し、ラジオ番組にゲスト出演したダンサーや振付師としても活躍し、２０２４年に「Ｏｂｓｅｓｓｅｄ」で日本レコード大賞企画賞を受賞したＺ世代をけん引するアーティストのＡｙｕｍｕ Ｉｍａｚｕ（今津渉）とのショットをアップ。

「どんな質問をしたらリスナーの皆さまにＡｙｕｍｕさんの魅力がより多く伝わるか１週間考えに考えながら過ごしました。数年前、たまたまおすすめで流れてきた曲を聴いてその歌声、リズム、メロディー全てに心を奪われて そこからダンスのかっこよさ、アメリカと日本の２拠点生活、しかもシンガーソングライターなの！？いったい何刀流なんだ と衝撃を受けて．．．ほぼ全曲聴いて、妹と一緒に何度もライブを観に行って」と、Ｉｍａｚｕへの熱い思いを記述。

「Ｊ‐ＷＡＶＥでお仕事をさせていただくことが決まってから、いつかゲストで来ていただけるかなぁ〜なんてふんわり思っていたのですが、わずか１ヶ月ちょっとで実現してしまうなんて」「今回こんなふうに熱を込めてマイクの前でお仕事させていただけたことは新たな、かつ貴重な経験になりました！ 川田さんが『いつもはサバサバしてる感じだけど、なんか今日は女の子になってない？』と本番前に笑ってらして、恥ずかしかったです笑」とつづった。