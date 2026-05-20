モデルの舟山久美子（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。第3子妊娠中の近況を報告した。

舟山はふっくらしたおなかに手を添えた自身の水着姿の写真をアップ。「今回の妊娠…体重の変化が著しくて、自分でもびっくりしています。まだ中期なのに、あと少しで産前から＋10kgになりそう」と明かした。「妊娠糖尿病に引っかかりやすい体質で2人目までは食事に気をつけていたけれど、第三子妊娠中の楽しみが、、、食べることでこのままいくと、人生の過去最高記録を更新しそうです！！」とぶっちゃけた。「正直、数字を見て『おっと…！』と思う瞬間もありますが、、、笑 産後のダイエット乞うご期待ということにしておきます」とポジティブに向き合った。

重ねて、妊娠期間中に買い足したご自愛アイテムたちを写真付きで解説。「『今しかできないケア』を楽しみながら、しなやかに様々な変化を受け入れて、新しい自分に出会えるよう、整えていこうと思います！！」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「マタニティー水着すてきすぎます…尊い…」「女神様みたい 美しいです」など、変わらない美貌を絶賛する声も集まった。

舟山は19年に一般男性と結婚。21年9月に第1子、24年10月に第2子を出産。今年4月に第3子妊娠を公表した。