NY株式19日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均　　　49566.41（-119.71　-0.24%）
ナスダック　　　26019.23（-71.50　-0.27%）
CME日経平均先物　60900（大証終比：+20　+0.03%）

欧州株式19日終値
英FT100　 10330.55（+6.80　+0.07%）
独DAX　 24400.65（+92.73　+0.38%）
仏CAC40　 7981.76（-5.73　-0.07%）

米国債利回り
2年債　 　4.093（+0.049）
10年債　 　4.646（+0.059）
30年債　 　5.166（+0.043）
期待インフレ率　 　2.493（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.193（+0.045）
英　国　　5.129（+0.031）
カナダ　　3.697（+0.006）
豪　州　　5.060（-0.054）
日　本　　2.780（+0.055）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.79（-0.87　-0.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4503.10（-54.90　-1.20%）

ビットコイン（ドル）
76828.19（-27.30　-0.04%）
（円建・参考値）
1220万5695円（-4337　-0.04%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ