ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１１９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式19日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均 49566.41（-119.71 -0.24%）
ナスダック 26019.23（-71.50 -0.27%）
CME日経平均先物 60900（大証終比：+20 +0.03%）
欧州株式19日終値
英FT100 10330.55（+6.80 +0.07%）
独DAX 24400.65（+92.73 +0.38%）
仏CAC40 7981.76（-5.73 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.093（+0.049）
10年債 4.646（+0.059）
30年債 5.166（+0.043）
期待インフレ率 2.493（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.193（+0.045）
英 国 5.129（+0.031）
カナダ 3.697（+0.006）
豪 州 5.060（-0.054）
日 本 2.780（+0.055）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.79（-0.87 -0.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4503.10（-54.90 -1.20%）
ビットコイン（ドル）
76828.19（-27.30 -0.04%）
（円建・参考値）
1220万5695円（-4337 -0.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49566.41（-119.71 -0.24%）
ナスダック 26019.23（-71.50 -0.27%）
CME日経平均先物 60900（大証終比：+20 +0.03%）
欧州株式19日終値
英FT100 10330.55（+6.80 +0.07%）
独DAX 24400.65（+92.73 +0.38%）
仏CAC40 7981.76（-5.73 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.093（+0.049）
10年債 4.646（+0.059）
30年債 5.166（+0.043）
期待インフレ率 2.493（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.193（+0.045）
英 国 5.129（+0.031）
カナダ 3.697（+0.006）
豪 州 5.060（-0.054）
日 本 2.780（+0.055）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.79（-0.87 -0.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4503.10（-54.90 -1.20%）
ビットコイン（ドル）
76828.19（-27.30 -0.04%）
（円建・参考値）
1220万5695円（-4337 -0.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ