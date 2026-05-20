NY株式19日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　49472.79（-213.33　-0.43%）
ナスダック　　　25911.24（-179.49　-0.69%）
CME日経平均先物　60770（大証終比：-110　-0.18%）

欧州株式19日終値
英FT100　 10330.55（+6.80　+0.07%）
独DAX　 24400.65（+92.73　+0.38%）
仏CAC40　 7981.76（-5.73　-0.07%）

米国債利回り
2年債　 　4.118（+0.074）
10年債　 　4.665（+0.078）
30年債　 　5.177（+0.054）
期待インフレ率　 　2.500（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.193（+0.045）
英　国　　5.129（+0.031）
カナダ　　3.707（+0.016）
豪　州　　5.060（-0.054）
日　本　　2.780（+0.055）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.77（-0.89　-0.82%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4497.20（-60.80　-1.33%）

ビットコイン（ドル）
76835.06（-20.43　-0.03%）
（円建・参考値）
1222万2153円（-3250　-0.03%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ