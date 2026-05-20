ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２１３ドル安 シカゴ日経平均先物は６万７７０円
NY株式19日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均 49472.79（-213.33 -0.43%）
ナスダック 25911.24（-179.49 -0.69%）
CME日経平均先物 60770（大証終比：-110 -0.18%）
欧州株式19日終値
英FT100 10330.55（+6.80 +0.07%）
独DAX 24400.65（+92.73 +0.38%）
仏CAC40 7981.76（-5.73 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.118（+0.074）
10年債 4.665（+0.078）
30年債 5.177（+0.054）
期待インフレ率 2.500（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.193（+0.045）
英 国 5.129（+0.031）
カナダ 3.707（+0.016）
豪 州 5.060（-0.054）
日 本 2.780（+0.055）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.77（-0.89 -0.82%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4497.20（-60.80 -1.33%）
ビットコイン（ドル）
76835.06（-20.43 -0.03%）
（円建・参考値）
1222万2153円（-3250 -0.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49472.79（-213.33 -0.43%）
ナスダック 25911.24（-179.49 -0.69%）
CME日経平均先物 60770（大証終比：-110 -0.18%）
欧州株式19日終値
英FT100 10330.55（+6.80 +0.07%）
独DAX 24400.65（+92.73 +0.38%）
仏CAC40 7981.76（-5.73 -0.07%）
米国債利回り
2年債 4.118（+0.074）
10年債 4.665（+0.078）
30年債 5.177（+0.054）
期待インフレ率 2.500（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.193（+0.045）
英 国 5.129（+0.031）
カナダ 3.707（+0.016）
豪 州 5.060（-0.054）
日 本 2.780（+0.055）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝107.77（-0.89 -0.82%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4497.20（-60.80 -1.33%）
ビットコイン（ドル）
76835.06（-20.43 -0.03%）
（円建・参考値）
1222万2153円（-3250 -0.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ