5月17日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ）は、「アキバの帝王」を目指して秋葉原で家を探すオタク夫が、物件の前に妻を見つけてしまったという、漫画のようなご夫妻が登場！

【TVer】 秋葉原に住みたいオタク夫、まさかのトラブルで不動産会社の担当女性と１K同居生活に！



秋葉原に引っ越し「アキバの帝王」を目指していたのに、入居できずに「家なき子」に！

北海道から上京した夫は、オタクの聖地“秋葉原”への移住を決意し、不動産会社へ駆け込んだ。そこで、担当者となった運命の女性と出会う。それが未来の妻である。

秋葉原にどうしても住みたい夫は、この担当者に、「秋葉原の帝王になりたい！」と、夢を熱く熱く語るのだった……。

そんなオタク道まっしぐらのお客様である夫に、プロとして対応していた妻。トントン拍子で新居が決まりかけたが……入居直前に契約が白紙になるという大ハプニングが発生！ オーナーが海外在住であったため、社宅として申請したものの、会社の許可が降りなかったのだ。すでに前の家の退去届を出していた夫は、文字通りの「家なき子」になってしまったのだった。



「この状況、楽しんじゃおっかな！」 超ポジティブな夫がとった、まさかの行動は……

普通なら絶望する局面だが、夫は超ポジティブ。お客様のことが心配で電話をしてきた妻に対し、危機感ゼロのまま、片付かない部屋から自作曲の弾き語りを披露するという超マイペースぶりを発揮する。

この規格外のピュアさに心を揺さぶられてしまった妻。 見かねて「頼る先がなければ、うちに住みませんか？」とまさかの同居を提案したのだ。

理性を守れ！ 決死の「イモムシ作戦」

さすがに、見知らぬ男女。一つ屋根の下で居候をするにあたり、話し合いの場が設けられた。そこで夫が見せたのが、紳士としてのプライドと誠実さ。

「自分が男である以上、良からぬことを考えてしまう」と正直に白状したのだ。 そこで夫が編み出した前代未聞の自制策が、「イモムシ作戦」である。

「家の中では寝袋に入り、チャックを上までガッチリ閉めて手足を完全拘束する」という決死のセルフガードを考案。毎夜、寝袋に包まれた夫が、布団で隣に寝る妻への邪念を消し去り、理性を必死に保つという、奇妙で愛らしい同居生活が幕を開けた。



三日坊主!?で…イモムシ崩壊！

二人の距離はすぐに縮まったが、至近距離にいる妻のチャーミングさに、夫の限界はわずか3日で訪れる。寝袋の中で悶絶した夫は「もう耐えられないんだけど…！」と本音を爆発させた。これに対し妻は……

「頑張れ！ 耐えろ！」



耐えに耐えた３週間。しかし、夫にはもう限界が来てしまった。「だんだん好きになっちゃったんだよ～…頼むよ～」と告白。妻も彼の真っ直ぐな想いと人間性に惹かれ、「ちゃんと付き合う？」と返答。ふたりは、不動産担当者とお客さんという垣根を飛び越えて結ばれた。



スタジオを沸かせた「愛の生歌」

「秋葉原の帝王」を目指した結果、最高の妻を見つけた夫。番組のスタジオでは、妻へのサプライズとして自作のラブソングを生歌で熱唱！

出会いの原点である弾き語りで直球の愛を贈り、唯一無二の絆をハッピーに証明してみせたのだった。

人生、どこに出会いがあるか、本当にわからない。漫画のようなリアル・ストーリーに出会える『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分～放送中。



【TVer】「ちゃんと付き合う？」と聞かれた夫が、寝袋のファスナーを開けながら放った言葉にMC爆笑！