ドラマ『ボーダレス』、小学校の体育館で陥没事故発生！移動捜査課“3号車”の初登場も

W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

本日5月20日（水）、同ドラマの第6話が放送される。

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第6話では、小学校の体育館が陥没する事故が発生。さらに、転落した生徒を24時間以内に救出しなければならないという緊急事態に。

桃子（土屋太鳳）、蕾（佐藤勝利）ら移動捜査課は、”救助活動の後方支援”のため、大型トラック、通称・一番星で現場へ急行。

その際に初めて登場するのが、“災害派遣支援物資輸送車”である3号車だ。捜査本部車である一番星、取調室である2号車に続き、初登場の3号車がどんな機能を備えているのか注目だ。

現場に到着した移動捜査課を待ち受けていたのは、崩落した穴の中に落下した女性教師1名と生徒2名、そして救助の指揮をとるためにやってきた区長の網島大地（今井悠貴）。

元子役でまだ26歳という若き区長・網島のパフォーマンスめいた言動の数々に、移動捜査課の面々はウンザリ。さらに、赤瀬（井ノ原快彦）と須黒（横田栄司）の調べで、網島には妙な噂があることも分かり…。

命のタイムリミットが刻一刻と迫るなか、移動捜査課は転落した生徒らを救えるのか？ そして明らかになる区長の正体とは？

若き区長・網島を演じるのは、実力派俳優・今井悠貴。役柄同様に子役としてキャリアをスタートし、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）など数々の作品で活躍。確かな演技力と存在感で、日本映像界には欠かせない役者の1人となっている。

そんな今井が演じる網島に隠された秘密と思惑とは？

さらに、赤瀬と兄・心悟（筒井道隆）の関係も徐々に明らかに。2人の過去にはいったい何があったのか――警察庁のキャリア官僚といち警察官として袂を分かつことになった出来事とは？

桃子と蕾の恋も、急速進展!? 第6話の最後には…？