プレミアリーグ 25/26の第37節 ボーンマスとマンチェスター・シティーの試合が、5月20日03:30にバイタリティー・スタジアムにて行われた。

ボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、ベルナルド・シルバ（MF）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。ボーンマスのアドリアン・トラファート（DF）のアシストからイーライ ジュニア・クルーピ（FW）がゴールを決めてボーンマスが先制。

ここで前半が終了。1-0とボーンマスがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分、マンチェスター・シティーは同時に3人を交代。ベルナルド・シルバ（MF）、マテオ・コバチッチ（MF）、アントワヌ・セメンヨ（FW）に代わりラヤン・シェルキ（MF）、フィル・フォーデン（MF）、サビーニョ（MF）がピッチに入る。

76分、ボーンマスが選手交代を行う。イーライ ジュニア・クルーピ（FW）からジャスティン・クライファート（FW）に交代した。

76分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。ジェレミ・ドク（FW）からオマル・マルムーシュ（FW）に交代した。

84分、ボーンマスが選手交代を行う。Rayan（FW）からデイビッド・ブルックス（MF）に交代した。

89分、ボーンマスは同時に2人を交代。エバニウソン（FW）、アダム・スミス（DF）に代わりエネス・ウナル（FW）、ルイス・クック（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分マンチェスター・シティーが同点に追いつく。アーリング・ハーランド（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ボーンマスは37分にタイラー・アダムズ（MF）、59分にジェームズ・ヒル（DF）、90+3分にジャスティン・クライファート（FW）、90+6分にアドリアン・トラファート（DF）に、またマンチェスター・シティーは90+3分にロドリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-20 05:30:10 更新