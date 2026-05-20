プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第9節 シャルルロワとルーベンの試合が、5月20日03:30にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。

シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリック・プフラッケ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは大南 拓磨（DF）、キアン・ファーセン（FW）、ウィリアム・バリウィシャ（MF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。ルーベンのクリスト・スアンガ（DF）がゴールを決めてルーベンが先制。

ここで前半が終了。0-1とルーベンがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、シャルルロワが選手交代を行う。マルドチェ・ヌジータ（DF）からジュール・ゴーダン（MF）に交代した。

後半開始早々の48分シャルルロワが同点に追いつく。アイハム・ウソウ（DF）のアシストからオーレリアン・シャイドラー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ルーベンに所属する大南 拓磨（DF）はフル出場した。

2026-05-20 05:30:27 更新